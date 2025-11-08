為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文急PO追思會邀請函澄清 他細看內容驚喊：根本滿滿統戰！

    2025/11/08 16:02 即時新聞／綜合報導
    鄭麗文今日在臉書發文曬出追思會邀請函，澄清她收到的邀請資訊中也未曾提及吳石等人。不過，民進黨發言人卓冠廷仔細一看表示，邀請函中的文字完全沒在演。（取自卓冠廷臉書）

    鄭麗文今日在臉書發文曬出追思會邀請函，澄清她收到的邀請資訊中也未曾提及吳石等人。不過，民進黨發言人卓冠廷仔細一看表示，邀請函中的文字完全沒在演。（取自卓冠廷臉書）

    國民黨主席鄭麗文今日下午參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於該活動被外界質疑追思對象包括前高階共諜吳石等人，引發爭議。對此，鄭麗文今日在臉書發文曬出追思會邀請函，澄清她收到的邀請資訊中也未曾提及吳石等人。不過，民進黨發言人卓冠廷仔細一看發現邀請函中的文字完全沒掩飾，他也嗆鄭麗文：「自己看看你貼出的邀請函，根本就是滿滿的統戰！」

    卓冠廷今日在臉書發文，轉發鄭麗文今日在臉書曬出的邀請函，並幫忙「劃上重點」，指出鄭麗文稍早發出聲明駁斥「追思共諜吳石」，卻把整起事件背後的統戰組織給揭開。

    卓冠廷表示，這次邀請鄭麗文出席慰靈儀式的是「台灣地區政治受難人互助會」，光是名稱中寫著「台灣地區」就令人警鈴大響。邀請函中的文字更是沒在演，寫著「島內台獨政客」、「挑動敵意」、「製造恐懼」、「兩岸兵凶戰危」，「還以為是中國國台辦的新聞稿。」

    卓冠廷痛批，整個慰靈活動，乃至整個組織，打著追求和平的名號，實際上就是在合理化中國共產黨的滲透、侵略行動之實。而鄭麗文的出席就是背書！他也在文中怒嗆鄭麗文：「自己看看你貼出的邀請函，根本就是滿滿的統戰！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播