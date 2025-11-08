鄭麗文急PO追思會邀請函澄清 他細看內容驚喊：根本滿滿統戰！

鄭麗文今日在臉書發文曬出追思會邀請函，澄清她收到的邀請資訊中也未曾提及吳石等人。不過，民進黨發言人卓冠廷仔細一看表示，邀請函中的文字完全沒在演。（取自卓冠廷臉書）

國民黨主席鄭麗文今日下午參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於該活動被外界質疑追思對象包括前高階共諜吳石等人，引發爭議。對此，鄭麗文今日在臉書發文曬出追思會邀請函，澄清她收到的邀請資訊中也未曾提及吳石等人。不過，民進黨發言人卓冠廷仔細一看發現邀請函中的文字完全沒掩飾，他也嗆鄭麗文：「自己看看你貼出的邀請函，根本就是滿滿的統戰！」

卓冠廷今日在臉書發文，轉發鄭麗文今日在臉書曬出的邀請函，並幫忙「劃上重點」，指出鄭麗文稍早發出聲明駁斥「追思共諜吳石」，卻把整起事件背後的統戰組織給揭開。

卓冠廷表示，這次邀請鄭麗文出席慰靈儀式的是「台灣地區政治受難人互助會」，光是名稱中寫著「台灣地區」就令人警鈴大響。邀請函中的文字更是沒在演，寫著「島內台獨政客」、「挑動敵意」、「製造恐懼」、「兩岸兵凶戰危」，「還以為是中國國台辦的新聞稿。」

卓冠廷痛批，整個慰靈活動，乃至整個組織，打著追求和平的名號，實際上就是在合理化中國共產黨的滲透、侵略行動之實。而鄭麗文的出席就是背書！他也在文中怒嗆鄭麗文：「自己看看你貼出的邀請函，根本就是滿滿的統戰！」

