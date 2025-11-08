為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    阿美族藍委嗆「真的跟中共打過仗的是我們欸」 慘遭網洗版嗆爆

    2025/11/08 13:41 即時新聞／綜合報導
    林倩綺嗆：「真正跟共產黨打過仗的是我們國民黨欸！」（取自林倩綺Threads）

    原住民阿美族人、國民黨不分區立委林倩綺，昨日在Threads上發文表示要回應酸民留言。對於有很多網友說國民黨在舔共，她怒回應：「真正跟共產黨打過仗的是我們國民黨欸！」結果慘遭千則以上留言灌爆，不少網友狠嗆：「所以打贏了嗎？」、「阿你原住民跟共產黨打過仗嗎？」

    林倩綺昨日在Threads上發表短影片回嗆酸民，針對大量網友嗆國民黨「舔共」，林倩綺怒回：「先說我們哪件事情在舔共啦！真正跟共產黨打過仗的是我們國民黨欸！民進黨還是你們有跟共產黨打過仗嗎？」嗆完聲，影片還後製上「嗆爆」迷因，並自己標註「今天撿到槍」。

    貼文PO出不到24小時，已被上千則留言灌爆，網友狠嗆「就是因為打過輸給共產黨，才把整個中國大陸的土地都敗光」、「所以打贏了嗎？」、「講得好像國共內戰打贏了一樣」、「阿妳原住民跟共產黨打過仗嗎？」、「還好意思說國民黨打過共產黨？」、「阿就是被打跑而已，然後也不是你在打」、「阿你本人打過嗎？」、「現在國會、地方官員哪位國民黨黨員有打過？」

    還有網友表示：「國民黨打過共產黨沒錯啊，但國民黨現在是要投共嗎？蔣介石會哭欸」、「對啊！被共產黨打敗然後再回頭舔共產黨的就是國民黨」、「那國民黨現在親共親什麼意思的？」

    在 Threads 查看

