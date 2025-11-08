邊境防疫「零信任、零容忍」卓榮泰提四大要求嚴防非洲豬瘟

行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季、桃園市副市長蘇俊賓等人視察桃園機場非洲豬瘟邊境檢疫，與防檢署檢疫犬合影。（記者陳逸寬攝）

行政院長卓榮泰偕同農業部長陳駿季、桃園市副市長蘇俊賓今（8日）前往桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施，強調防疫不能有任何疏忽，未來在邊境防疫上有四項具體要求，必須層層防護、層層阻隔，確保非洲豬瘟持續阻絕於境外。

卓榮泰致詞指出，過去半個多月以來，中央與地方政府、各相關部會與單位合力防堵疫情，成功將個案緊縮在單一場域內、未讓疫情擴散，「真的是天佑台灣」，他感謝所有防疫人員的堅守與努力。

他表示，截至昨日，全國平均豬價為每公斤103元，顯示市場已逐步回穩。農業部與相關部會已於行政院會提出10項補助與支持措施，包括豬肉攤商、屠宰場、承銷人、飼料與清運費用、利息補助等方案，即刻上路，以穩定產業與消費市場，保障豬農與消費者權益。

卓榮泰指出，自2018年起，中央與地方政府通力合作，成功將非洲豬瘟阻絕於境外。未來任何一個人的疏忽、任何一個環節的失誤，都可能造成重大損失，因此呼籲國人共同守護家園，勿攜帶肉品或植物種子入境，以維護台灣的防疫成果。

他進一步提出邊境防疫四大要求：１.X光檢查設備須保持全面正常運作；2.檢疫人力要補充加強、充足到位；3.檢疫犬要安全上場執勤；4.違規物件與行李進出人員必須「無處可藏」。

卓榮泰並強調，目前邊境X光檢查率已達百分之百，未來人工查驗比例至少再提升20%，以「零信任、零容忍」的原則徹底防護國家安全。

此外，卓榮泰也說，桃園機場北登機廊廳工程進度正常，預計下個月起可供出入境旅客使用，屆時將與第一、二航廈採取完全一致的安全與防疫標準。他表示，第三航廈正式加入營運後，國門安全必須同步提升。

卓榮泰指出，中央政府明年度總預算中，已將「推升內需、強化觀光」列為重要政策，政府將積極推動觀光產業。隨著國門持續開放、人流與物流日益頻繁，防疫作業標準也必須更嚴謹一致，確保國家安全不留死角。

他也提醒，非洲豬瘟是動物性傳染病，對人不具傳染性。經過連日清零檢驗，目前全數結果均為陰性，請民眾安心食用國產豬肉，並多支持本土豬農，協助穩定市場。

最後，卓榮泰提到，下週颱風將接近台灣，中央應變中心將保持高度戒備，並與地方政府密切合作，秉持「一個命令、一個動作、一個標準、一個時程」的原則，確保防疫、防災與民生工作萬無一失。

視察行程結束後，卓榮泰與陳駿季將在機場品嚐「魯肉飯」，以實際行動支持國產豬肉，展現政府對本土畜牧產業的重視與信心。

