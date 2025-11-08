為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    邊境防疫「零信任、零容忍」卓榮泰提四大要求嚴防非洲豬瘟

    2025/11/08 12:39 記者陳逸寬／桃園機場報導
    行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季、桃園市副市長蘇俊賓等人視察桃園機場非洲豬瘟邊境檢疫，與防檢署檢疫犬合影。（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰偕同農業部長陳駿季、桃園市副市長蘇俊賓今（8日）前往桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施，強調防疫不能有任何疏忽，未來在邊境防疫上有四項具體要求，必須層層防護、層層阻隔，確保非洲豬瘟持續阻絕於境外。

    卓榮泰致詞指出，過去半個多月以來，中央與地方政府、各相關部會與單位合力防堵疫情，成功將個案緊縮在單一場域內、未讓疫情擴散，「真的是天佑台灣」，他感謝所有防疫人員的堅守與努力。

    他表示，截至昨日，全國平均豬價為每公斤103元，顯示市場已逐步回穩。農業部與相關部會已於行政院會提出10項補助與支持措施，包括豬肉攤商、屠宰場、承銷人、飼料與清運費用、利息補助等方案，即刻上路，以穩定產業與消費市場，保障豬農與消費者權益。

    卓榮泰指出，自2018年起，中央與地方政府通力合作，成功將非洲豬瘟阻絕於境外。未來任何一個人的疏忽、任何一個環節的失誤，都可能造成重大損失，因此呼籲國人共同守護家園，勿攜帶肉品或植物種子入境，以維護台灣的防疫成果。

    他進一步提出邊境防疫四大要求：１.X光檢查設備須保持全面正常運作；2.檢疫人力要補充加強、充足到位；3.檢疫犬要安全上場執勤；4.違規物件與行李進出人員必須「無處可藏」。

    卓榮泰並強調，目前邊境X光檢查率已達百分之百，未來人工查驗比例至少再提升20%，以「零信任、零容忍」的原則徹底防護國家安全。

    此外，卓榮泰也說，桃園機場北登機廊廳工程進度正常，預計下個月起可供出入境旅客使用，屆時將與第一、二航廈採取完全一致的安全與防疫標準。他表示，第三航廈正式加入營運後，國門安全必須同步提升。

    卓榮泰指出，中央政府明年度總預算中，已將「推升內需、強化觀光」列為重要政策，政府將積極推動觀光產業。隨著國門持續開放、人流與物流日益頻繁，防疫作業標準也必須更嚴謹一致，確保國家安全不留死角。

    他也提醒，非洲豬瘟是動物性傳染病，對人不具傳染性。經過連日清零檢驗，目前全數結果均為陰性，請民眾安心食用國產豬肉，並多支持本土豬農，協助穩定市場。

    最後，卓榮泰提到，下週颱風將接近台灣，中央應變中心將保持高度戒備，並與地方政府密切合作，秉持「一個命令、一個動作、一個標準、一個時程」的原則，確保防疫、防災與民生工作萬無一失。

    視察行程結束後，卓榮泰與陳駿季將在機場品嚐「魯肉飯」，以實際行動支持國產豬肉，展現政府對本土畜牧產業的重視與信心。

    行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季、桃園市副市長蘇俊賓等人視察桃園機場非洲豬瘟邊境檢疫，行政院長卓榮泰對檢疫犬比讚。（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季、桃園市副市長蘇俊賓等人視察桃園機場非洲豬瘟邊境檢疫，與防檢署檢疫犬合影。（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季、桃園市副市長蘇俊賓等人視察桃園機場非洲豬瘟邊境檢疫，行政院長卓榮泰視察機場手檢區（手提行李檢查區）。（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰視察桃園機場非洲豬瘟邊境檢疫。（記者陳逸寬攝）

    農業部長陳駿季隨行政院長卓榮泰視察桃園機場非洲豬瘟邊境檢疫。（記者陳逸寬攝）

    桃園市副市長蘇俊賓隨行政院長卓榮泰視察桃園機場非洲豬瘟邊境檢疫。（記者陳逸寬攝）

