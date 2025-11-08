為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    將參加白色恐怖秋祭活動惹議 鄭麗文：非以吳石等人為主角

    2025/11/08 12:32 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文今天下午將參加「二0二五年五0年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於該活動被外界質疑追思對象包括前高階共諜吳石等人，鄭麗文今天中午在個人臉書PO出主辦單位「台灣地區政治受難人互助會」聲明，並強調外傳訊息為嚴重誤導，追思活動並非以吳石等人為主角，她日前收到的邀請資訊中也未曾提及吳石等人。

    鄭麗文指出，她受政治受難人互助會的邀請，擬出席白色恐怖秋祭慰靈活動，原本是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平，外傳關注著重紀念情報工作者的訊息是嚴重誤導，該活動並非以吳石等人為主角，往年活動也不曾以這些人為主要祭悼對象，在她日前收到的邀請資訊中也未曾提及吳石等人。

    鄭麗文強調，50年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，但吳石、朱楓等人並不在我們所認定的「政治犯」定義中，「望各界聚焦史實，勿模糊焦點。」

    「台灣地區政治受難人互助會」聲明稿指出，最近一些媒體或自媒體主觀認定這項活動是針對吳石等特定犧牲者祭悼，並非該會立場，也絕非事實，秋祭紀念的志士包括台籍在內不分省籍的白色恐怖犧牲者，他們以生命承擔理想，追求民族和解與社會公平。他們的犧牲，是對社會正義與和平的警醒，也是後人必須銘記的歷史教訓。

    該會還說，「秋祭追思，歷史的悲劇，不應成為攻擊個人的工具。讓歷史被記得，讓社會得以和解，讓民族走向共榮。」

