    政治

    出席白色恐怖秋祭被質疑 林秉宥諷鄭麗文「政治奇蹟」

    2025/11/08 14:56 即時新聞／綜合報導
    鄭麗文。（資料照）

    鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文今天下午將參加「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該活動被外界質疑追思對象包括前高階共諜吳石等人。對此，新北市議員林秉宥今轉發前聯電董事長曹興誠「『出櫃』，國民黨『出糗』一文，不禁酸說「鄭麗文如果不是臥底，就是詐騙份子」。

    林秉宥今轉發曹興誠PO文，內容提及鄭麗文「『出櫃』，國民黨『出糗』、「現在，如何再把國共的『同志』關係扭曲成『反共』？這，考驗著像徐巧芯這些奸人的撒謊功力。」

    林秉宥揶揄地說，「鄭麗文如果不是臥底，就是詐騙份子；國民黨負債20億，卻由一個參選黨主席前才繳清費用的人來當黨主席，就跟每個月巨額刷卡卻只繳最低卡費的人沒兩樣，也真是人類政治史的奇蹟之一」。

    網友看到PO文後紛紛留言表達不同看法，有網友說「曹董一針見血的評論」、「鄭就是中國的木偶人......背後中國會付帳單的」、「連前副主席會付錢的，不用擔心」。

    鄭麗文今中午在個人臉書PO出主辦單位「台灣地區政治受難人互助會」聲明，並強調外傳訊息為嚴重誤導，追思活動並非以吳石等人為主角，她日前收到的邀請資訊中也未曾提及吳石等人。

    相關新聞請見︰

    鄭麗文「出櫃」讓國民黨「出糗」 曹興誠：如何扭曲就看徐巧芯等人撒謊功力

    鄭麗文：白色恐怖追思活動並非以吳石等人為主角

    今將參加白色恐怖秋祭 敵我不分 鄭麗文追思共諜

    相關新聞
    政治今日熱門
    網友回應
