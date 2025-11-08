為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高雄市長選舉地下賭盤民調曝光 林岱樺「看看開心就好」

    2025/11/08 12:38 記者洪臣宏／高雄報導
    林岱樺對所謂地下賭盤所做的民調不以為然，說「看看開心就好」。（林岱樺服務處提供）

    有媒體報導地下賭盤針對高雄市長選舉做出「開盤參考」的民調，4位綠委對上國民黨柯志恩全都贏，但贏最少的是林岱樺。林岱樺今（8）日回應，各種花式民調千奇百怪，大家看看開心就好。

    媒體報導指出，民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，爭取提名的立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑，選情拉鋸，地下賭盤也開始熱身準備開盤，還做出「開盤參考」的民調，該份民調顯示4位綠委對上柯志恩全都贏，但贏最少的是林岱樺，她以39.1%對上柯志恩的30.3%；贏最多為賴瑞隆47.7％對上柯志恩33.0％。

    值得注意的是，第二名的邱議瑩支持度46%與賴瑞隆差距只差1.7%，若以此趨勢到明年1月初選，兩人差距恐只差不到十通電話，初選恐成為「賴邱對決」局面。

    媒體提及，當受訪者被問到林岱樺時，未表態率是4人最高的30.7％，不排除與最近爭議纏身有關。

    林岱樺表示，各種花式民調千奇百怪，大家看看開心就好。只是這份所謂的「地下賭盤民調」，既沒有標示執行和委託單位，而且有鼓勵賭博之嫌。

    她說，希望公眾人物可以多提倡健康的休閒活動，不要鼓動賭博的風氣。高雄市警局也應該重視這則報導，追查地下賭盤是否有涉及聚賭與詐騙的嫌疑？

