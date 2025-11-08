台灣首次以成員國參與IPAC 范雲籲：關注中國引渡侵害人權

台灣首次以正式會員國身分參與IPAC年度峰會，由民進黨立委范雲代表出席，副總統蕭美琴亦現身歐洲議會發表演說。（圖由范雲辦公室提供）

2025年對中政策跨國議會聯盟（IPAC）高峰會在布魯塞爾登場，民進黨立委范雲以台灣共同主席身分代表出席，這也是台灣首次以正式會員國身分參與IPAC年度峰會。范雲向各國呼籲，關注中國在全球各地升高跨國鎮壓的情形，並建議IPAC採取更具體行動以強化國際合作，確保中國的引渡協議不會侵犯人權。

本次高峰會於7日至8日在歐洲議會舉行，來自超過20國家、50多位跨黨派國會議員與會，包括IPAC執行長Luke de Pulford、共同創辦人包瑞翰（Reinhard Bütikofer），以及歐洲議會共同主席Miriam Lexmann與Bernard Guetta等多位重量級議員。會議聚焦中國的全球擴張與威權滲透，各國代表依序分享其面對中國威權擴張的挑戰及建議IPAC如何應對。

范雲表示，副總統蕭美琴現身歐洲議會IPAC高峰會發表演說，不只是台灣作為正式會員國首次與會，也是我國元首級高層首次於外國國會發表演說；歷史性一刻代表國際對台的支持已來到新的高度，更是民主聯盟團結抗衡威權的歷史里程碑。

范雲特別向IPAC成員表達，感謝他們長期對台灣的堅定支持，蕭美琴去年在捷克遭遇中國策劃車輛衝撞事件時，IPAC第一時間公開譴責中方的跨境鎮壓，展現民主國會間的團結，「IPAC是全球唯一以對抗中國威權為核心的國際組織，而台灣身處威權威脅最前線，有能力、也樂意將自身經驗貢獻給世界。」

此外，范雲當天也出席我國駐歐盟大使謝志偉的晚宴。她致詞談到，台灣人從不認識IPAC，到如今熟悉IPAC對台灣的支持，源於幾次重要事件，包括通過反制中國對聯大2758號決議文曲解的模範決議，促成近10國議會跟進，破解中共全球認知戰，從法理層面證明台灣不是中國一部分；以及去年組織史上最大跨國國會議員參訪團來台，讓台灣人民真切感受到國際社會的支持。

范雲也提醒，中國威權擴張不僅威脅台灣，也影響全球經濟、安全與民主。例如英國媒體近期揭露中國巨額資金滲透政治決策，澳洲與加拿大選舉遭中共代理人干預，美國與菲律賓政治圈亦有中國間諜活動。台灣長期位於威脅第一線，已累積從應對假訊息到維持經濟自主的經驗，包括台灣對中投資，自2010年84%降至去年的7.5%。

