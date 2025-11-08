為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    11/16彰化隊成立大會被酸「反偷跑」 林世賢表態了

    2025/11/08 11:50 記者張聰秋／彰化報導
    彰化市長林世賢提倡彰化傳產轉型升級，發展無人機具產業，邁向 AI綠能科技。（彰化市公所提供）

    彰化市長林世賢提倡彰化傳產轉型升級，發展無人機具產業，邁向 AI綠能科技。（彰化市公所提供）

    爭取民進黨提名明年（2026）縣長選舉的彰化市長林世賢，今在其臉書宣布將於下週日（16日）在彰化市成功公園旁旭光西路，舉辦「彰化隊成立大會」活動，被解讀是為拚民進黨選對會提出「類初選」民調所辦選舉活動。

    由於林世賢先前批評立委黃秀芳、前彰化市長邱建富成立競選辦公室是偷跑、搶跑行為，如今自己也辦活動。對此，林世賢反駁表明，「這不是我個人的造勢活動」跟拚初選無關，絕對不是競辦或選舉場合，只是一群理念相同、志同道合的各行各業，要彰化產業轉型迎向升級，讓世代看見希望的活動。

    林世賢臉書貼文，「深耕彰化力拼產業轉型 齊心協力打造『綠能AI科技首都』彰化市長林世賢誠摯邀請您參加『彰化隊成立大會』 彰化起飛共創繁榮」，文中附上寫有「彰化隊挺彰化」邀請民眾參加的照片。

    此文一出不少人按讚分享，不過，就有政壇人士直言，民進黨選對會用時間換取空間，使出「類初選」機制，先做黨部內參民調，再協調出最具競爭力人選，何時決定真正的人選還在看對手、國民黨人選是誰，在有民調數據為基礎下，林世賢選在此時成立名為「彰化隊」活動，就會給人很大的想像空間。

    林世賢幕僚團隊表明，這場成立大會的發起人是中台灣教授協會會長楊聰榮教授，當天主題在談傳統產業轉型升級無人載具、無人機、無人船、機器人，這個議題談了很久，不是現在才提出。

    被問及成立大會是否為拚初選聲量，林世賢否認並反駁，「別人怎麼解讀，我沒有意見，但成立大會跟選舉無關，也不是我個人的造勢活動。」

    他強調，近年來，他和一群業界包含學者教授、醫界等代表，有共同的理念，彰化產業要升級，轉型過程運用彰化的綠能與工業製造力的優勢，建構AI算力中心，打造綠能AI科技首都，他們也先後辦過產業論壇獲得迴響，下週日的成立大會是學者專家行動號召更多與他們理念相同的站出來，一起讓彰化更好，不要因為薪資墊底、人口外移、產業升級停滯而讓彰化落後欠缺發展。

    爭取民進黨明年縣長參選提名的彰化市長林世賢，臉書邀請大家參加彰化隊成立大會。（圖擷取林世賢臉書）

    爭取民進黨明年縣長參選提名的彰化市長林世賢，臉書邀請大家參加彰化隊成立大會。（圖擷取林世賢臉書）

    林世賢臉書分享彰化隊要成軍了，表明是為發展彰化產業，並非個人選舉造勢活動。（彰化市公所提供）

    林世賢臉書分享彰化隊要成軍了，表明是為發展彰化產業，並非個人選舉造勢活動。（彰化市公所提供）

