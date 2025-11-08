為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    曬2張吃豬照 陳時中宣布：本土清零、「豬」事大吉！

    2025/11/08 11:26 即時新聞／綜合報導
    陳時中今日在臉書發文表示，台灣非洲豬瘟疫情，經過十五天禁運禁宰管制，以及全面防疫感控，可以確定本土傳染斷鏈，達到本土清零。（取自陳時中臉書）

    陳時中今日在臉書發文表示，台灣非洲豬瘟疫情，經過十五天禁運禁宰管制，以及全面防疫感控，可以確定本土傳染斷鏈，達到本土清零。（取自陳時中臉書）

    台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央緊急設立非洲豬瘟中央災害應變中心，由政務委員陳時中協調督導。陳時中今日在臉書發出兩張在餐館大啖豬肉的照片表示，台灣非洲豬瘟疫情，經過15天禁運禁宰管制，以及全面防疫感控，可以確定本土傳染斷鏈，目前「本土清零、『豬』事大吉」。他也表示，這陣子市場上需要消化豬隻較多，請大家踴躍食用購買！

    陳時中今日在臉書發文表示，台灣非洲豬瘟疫情，經過十五天禁運禁宰管制，以及全面防疫感控，可以確定本土傳染斷鏈，達到本土清零。豬隻恢復拍賣第一天，市場價格堪稱平穩，農業部正持續監控中。針對豬隻飼養、販售的管理，相關單位也陸續提出精進措施，推動養豬產業升級，確保豬隻健康、肉品安全。

    陳時中說，台灣豬是國人的驕傲，需要大家共同來守護，這陣子市場上需要消化豬隻較多，也請大家踴躍食用購買。貼文中，他也貼出兩張正在享用豬肉美食的照片，並在留言區留言：「今天一早就想吃好吃的台灣豬肉，大家也跟我一樣嗎？」

    貼文下方，網友紛紛留言表示：「讓人心安的阿中部長，謝謝您」、「感謝阿中部長出馬！台灣有您真好」、「謝謝阿中部長」、「謝謝阿中部長，讓大家有好吃的豬肉吃」、「實在是辛苦了」。

