    蕭美琴現身歐洲議會IPAC峰會演說 張雅琳大讚：意義非凡

    2025/11/08 12:24 即時新聞／綜合報導
    對中政策跨國議會聯盟（IPAC）官方深夜突然發布重磅消息，台灣副總統蕭美琴在峰會向全球立法者大會發表突破性演說，這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講。（圖擷取自IPAC官方X）

    對中政策跨國議會聯盟（IPAC）官方深夜突然發布重磅消息，台灣副總統蕭美琴在峰會向全球立法者大會發表突破性演說，這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講。對此，民進黨立委張雅琳直呼，「對許多關心台灣的人來說，這一刻，意義非凡」。

    張雅琳今日發文提及，台灣時間昨天，副總統蕭美琴在歐洲議會親自發表演說，全場起立鼓掌。這是台灣現任副總統首度踏進歐洲議會，IPAC形容這是一場「突破性演說」。對許多關心台灣的人來說，這一刻，意義非凡。

    張雅琳表示，在中國想用演算法、用法律戰打壓華人世界唯一的民主自由國家——台灣，台灣卻靠著多元的社會、自由的信仰、公平的選舉，證明民主能帶來穩定，也能帶來繁榮。而這份穩定，不是靠武力威脅、不是靠恐懼維繫，而是靠人民的信念與勇氣。

    張雅琳指出，「我特別喜歡副總統蕭美琴的話：『我們不畏懼威脅，因為我們相信，真理不是由獨裁者決定，也不是演算法能改寫的。』台灣，在動盪的世界裡，依然選擇成為希望的方向。」

    網友看到PO文後紛紛留言，有人說「台灣人有看到嗎？這才是為台灣付出的領導人」、「反共是民主國家一致的共識」。

    熱門推播