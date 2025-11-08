首度進歐洲議會演說 蕭美琴：台灣是世界可信賴的夥伴

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025峰會在布魯塞爾歐洲議會展開，台灣副總統蕭美琴7日晚間在外交部長林佳龍等人陪同下出席並發表演說。（IPAC提供）

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會，台灣時間7日傍晚在比利時布魯塞爾歐洲議會展開。台灣首次以正式會員國身分參與，台灣副總統蕭美琴也首次應邀進入歐洲議會場址，向IPAC全球立法者大會發表演說，強調台灣是世界在動盪變局中「可信賴的夥伴」，更是全球和平、繁榮與民主未來對話中「不可或缺的一部分」。

蕭美琴演說中表示，能來到歐洲議會與各位會面，「對台灣人民來說意義重大」。她提到，從3年前在華盛頓特區首次會面，到後來在台北重逢，再到今天在布魯塞爾再聚，她始終感受到與IPAC間「獨特的連結」，而這份連結，源自於「我們對於守護民主價值和永續和平的共同使命感」。

民主國家不孤單 面對挑戰比肩同行

蕭美琴指出，在此日益分裂、動盪、威權主義崛起的時代裡，「我們這場聚會所傳達的意義格外重要：民主國家彼此縱然相隔千里，也從不孤單。不但我們在價值上不孤單，在挑戰中不孤單，更重要的是，在維護共同價值的責任上，我們比肩同行。」

談及台歐關係，她強調，雙方夥伴關係奠基於深厚的共同基礎：都擁有多元的社會，重視公開的討論、政府的問責、公平的選舉，以及信仰與言論的自由。她堅信，「真相不應由演算法或獨裁者所決定」，而國際規範是和平共存的基石。

蕭美琴說，「歐洲在戰火中捍衛自由，台灣則在壓力下建構民主。這些不同的歷史導向了一個有關和平、尊嚴與韌性的共同承諾。 」她強調，台灣的民主並不完美，但它是開放的，不壓制異議，不畏懼透明，而是「效忠於法律與人民」。

揭露威脅劇本：全社會韌性抗衡國家行為者

針對共同面對的挑戰，蕭美琴直指，開放社會正被日益擴張、相互勾結與不斷演進的威脅所衝擊。這些威脅包括軍事施壓與灰色地帶脅迫行動、網路攻擊與假訊息操作，以及「以經濟手段作為施壓工具，迫使政治屈從」等。她更嚴厲指出，諸多上述的威脅來自於國家行為者，「他們運用同一套劇本，圖謀透過分化、破壞穩定與詆毀民主體系來擴張其影響力。」

面對中國在區域中日益擴張的軍事與安全壓力，蕭美琴承諾，台灣致力於持續提升國防投資，目標是在2030年前將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的5%。她強調，安全起源於國家內部的韌性，台灣稱之為「全社會韌性」（Whole-of-Society Resilience）。

蕭美琴闡述台灣的戰略部署，說明台灣正積極推動建構備用衛星通訊系統、訓練社區緊急應變能力、強化基礎設施抵禦網路和實體攻擊威脅、投資能源韌性與智慧電網，並發展強化媒體識讀和批判性思考的公民教育，透過多層面協調應變計畫，確保社會團結使力量倍增。

在經濟韌性上，她強調「經濟安全就是國家安全」，台灣正與全球夥伴合作，在半導體之外，於關鍵藥物原料、生醫產品、人工智慧等關鍵領域強化可信賴的生態體系。她重申，「我們深信，下一代全球供應鏈必須具備透明性、安全性，並與民主價值相契合。」

台灣至關重要：強韌自由台灣是全球繁榮基石

針對台灣對世界的重要性，蕭美琴強調，有至少三個核心理由支持台灣不僅具有重要性，更是全球關於和平、繁榮與民主未來對話中「不可或缺的一部分」。她指出，首先，台灣有蓬勃的民主制度，證明了民主能在亞洲茁壯發展，持續舉行自由選舉。

其次，蕭美琴指出，台灣是全球經濟的關鍵要角，在全球科技供應鏈中扮演關鍵角色，井形彬教授（Akira Igata）所強調的兩岸穩定是「全球繁榮的基石」；第三，台灣是負責任的國際夥伴，儘管被排除在國際組織之外，台灣依然挺身而出，積極投入人道援助、災害救援，「即使未必在國際組織中有席次，台灣仍堅守並遵循國際標準。」

她說，「台灣之所以重要，並非因為我們是脅迫的受害者，而是因為國際體系的完整與全球的繁榮，都有賴於一個強韌和自由的台灣。」

建設性夥伴關係 呼籲國際反制武力片面改變現狀

蕭美琴向IPAC成員提出明確的「行動呼籲」，期待深化在貿易與科技合作、全社會韌性、包容的全球參與，以及台海和平等四個面向的合作。她呼籲共同建立可信賴供應鏈、分享全社會韌性的最佳實務經驗，並繼續支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織，同時，也請共同反制那些以扭曲和錯誤詮釋歷史文件，遂行不公平阻礙台灣國際參與的作為。

最為關鍵的，蕭美琴籲請國際社會堅守人類共同的價值準則，以及「聯合國憲章」所載明的原則「禁止以威脅或武力手段解決爭端」。她強調，台海和平對全球穩定與經濟延續至關重要，而國際社會對任何企圖以武力片面改變現狀的行為所表態反對至關重要。

蕭美琴最後引用孟子的箴言「得道者多助」作結，並強調台灣已準備好與各位攜手合作。「讓我們共同確保，自由不僅得以延續──更能最終勝利」。

