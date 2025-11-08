棄藍投綠被徐巧芯譏背骨仔 高揚凱反嗆：那鄭麗文呢？

高揚凱過去代表國民黨參選，有意在2026改披綠袍參選北市議員，被徐巧芯譏是背骨仔。（取自高揚凱Youtube頻道）

台北市第六選區（大安、文山）議員擬參選人高揚凱近來因中國透過體育統戰議題，與藍委徐巧芯隔空交火，徐巧芯還嗆由國民黨轉披民進黨戰袍的高揚凱是「背骨仔」。高揚凱則回應，國民黨主席鄭麗文由民進黨轉國民黨，還當選主席，是否也是背骨？背離台灣主流民意的國民黨，才是真的背骨。

高揚凱日前發文表示，體育歸體育、政治歸政治，根本就是屁話，對中國來說能吃台灣豆腐才是重點，文章卻引來徐巧芯留言指「那宗教歸宗教，政治歸政治也是屁話嗎」，劍指高揚凱宮廟背景。

高揚凱則以徐巧芯與台北市長蔣萬安參訪廟宇等照片回擊，呼籲徐巧芯一起拒絕中國宗教統戰；徐則再嗆，背骨仔好了啦，落選的才是沒出息，選不上只好換政黨的叫做連滾帶爬，並強調「反對抹紅宗教交流」。

高揚凱對此回應，美國華府智庫學者研究報告指出，中國透過金錢財務誘因滲透台灣宮廟，中國利用宗教包裝政治，讓信仰成為統戰工具，這就是宗教與政治混為一談的危險；中共長期以政治掛帥，不論任何領域都是以服務共產黨的政治正確為優先。

至於徐巧芯批評背骨，高揚凱則直言，國民黨背離台灣主流民意才是真正的背骨，自己離開國民黨是因為價值的選擇覺醒，無法接受該黨親中立場，選擇忠於土地與人民；他並反問，那鄭麗文由民進黨轉國民黨，是否也是背骨？

