藍白強推停砍年金「錯估一事」！粉專曝聲量趨勢：反被綠營掌握

「聲量看政治」粉專發文表示，「停砍公教年金」提案出來後整個網路炸開。泛綠支持者的聲量暴衝，遠超過藍營。這絕對是不會是國民黨的熱度上升，反而是被罵爆。（取自「聲量看政治」）

國民黨近日在立法院強推「停砍公教年金」修法引發討論。「聲量看政治」粉專發文表示，「停砍公教年金」提案出來後整個網路炸開。泛綠支持者的聲量暴衝，遠超過藍營。這絕對不會是國民黨的熱度上升，反而是被罵爆，代表大多數人把這件事看成「改革倒退」，覺得在野黨又在替既得利益護航。粉專也提到，這次反年改議題失敗在「議題框架」。沒搶到「公平」這個關鍵字，反而泛綠陣營能夠及時定義整場戰局。

聲量看政治今日發文表示，國民黨近日在立法院強推「停砍公教年金」修法，近十天內輿情急漲。從YT的直播聲量趨勢可見，泛綠聲量自11月3日後急速飆升，遠超藍營，顯示社會關注焦點迅速轉向「反年改爭議」。國民黨原意欲凝聚退休公教支持，卻引發世代公平與財政負擔的激辯。各界批評此舉恐讓年改倒退，藍白兩黨也被質疑以政治算計取代制度討論。

請繼續往下閱讀...

「藍白沒有紅利，反應社會憤怒」，粉專指出，從聲量曲線可以看到，11月初以前大家都沒在管「年改」這題，直到國民黨提案要「停砍公教年金」後，整個網路炸開。泛藍這邊雖然聲量也有上升，但幅度極為有限，更像是防守而不是主動。反而讓外界覺得，這次國民黨不是在講政策，就是在替自己固票。當一個議題引爆的是反彈而非支持，那輿論的熱度就不是加分，是負面聲量的導火線。

粉專表示，「停砍年金」看起來是在幫退休公教講話，但實際上挑動的是世代情緒。年輕族群聽到只會想到「那我以後的錢誰出？」這是典型的政策框架錯亂。年改問題早已被社會共識定義為「公平正義」的一部分，反對年改就像是反公平。從政治學角度來看，這是個風險極高的策略。藍營可能在特定年齡層得到短期的掌聲，卻在中間選民與青年間被貼上「只顧老人、不顧未來」的標籤。這樣的修法行為，其實只是在讓世代對立進入延長加賽。

粉專也說，這次國民黨與民眾黨聯手推修法，表面上是「政策合作」，實際上更像「反賴清德聯盟」的測試，用年改當作政治工具。但這樣的結盟沒有共同理念，只有共同敵人。社會觀感也不買帳。許多評論指出，「藍白合反年改」只是政治作秀，對實際財政沒提出任何新解方。直播聲量上升，絕對是因為爭議被放大，不可能是政策內容被認同。政治的聲量戰，最怕的就是自以為被看見等於被支持。這次國民黨看似出招，其實是自曝其短。

粉專說，從傳播理論的角度來看，這次反年改議題國民黨失敗在「議題框架」。他們沒搶到「公平」這個關鍵字，反而泛綠陣營能夠及時定義整場戰局。最終，國民黨被定格成「反改革的一群人」，這場反年改聲量戰，輸的是國民黨自己的政治形象。

最後，粉專指出，十天的聲量，像是一場政治短跑，但舉凡任何政府政策的討論應該是馬拉松。國民黨這次衝太快，讓自己成為被批判的主角。從輿情發酵速度來看，這波「反年改聲量」的確讓藍營再次被看見，但被看見的絕對不會是信任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法