蕭美琴IPAC峰會演說 中駐歐盟使團氣炸喊「強烈憤慨、堅決反對」

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會，台灣時間7日傍晚在比利時布魯塞爾歐洲議會展開，台灣首次以正式會員國身分參與，副總統蕭美琴在峰會向全球立法者大會發表突破性演說。對此，中國駐歐盟使團跳腳，痛批歐盟允許台獨人物進行台獨分裂活動，並表達強烈憤慨、堅決反對。

蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，突然出現在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」峰會發表演說。事前保密到家，主辦單位臨時通知記者下一場次「將由台灣的副總統和外交部長出席，副總統將向峰會發表演說」；IPAC並在蕭美琴演講結束後，在X專頁發布消息說這是一場突破性演說。這也是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會。

中國駐歐盟使團在官網PO出標題為「駐歐盟使團就歐洲議會允許蕭美琴等『台獨』頭面人物在歐洲議會大樓進行『台獨』分裂活動答記者問」文稿，中國駐歐盟使團痛批，11月7日，反華組織「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會大樓召開年會。歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓出席年會並進行「台獨」分裂活動，此舉嚴重損害中方利益核心，嚴重違反一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

中國駐歐盟使團直言，台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心，是一條不可逾越的紅線。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中歐建立和發展外交關係的前提和基礎。中方再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則，停止為「台獨」行徑撐腰張目，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號，採取切實措施消除惡劣影響，以實際行動尊重支持中方核心利益，維護中歐關係大局。

