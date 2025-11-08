鄭麗文今擬參加紀念共諜吳石 吳欣岱：讓中國國民黨再也分不清自己是誰

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文今預計出席由「台灣地區政治受難人互助會」與「台灣民主自治同盟（台盟）」等爭議統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念1950年代中共安插在國民黨政府內部最高階共諜將官吳石。對此台灣基進黨秘書長吳欣岱今直指，鄭親手讓中國國民黨和中國共產黨的敘事合流，讓那句「反共保台」徹底變成笑話，更讓中國國民黨再也分不清自己是誰。

吳欣岱今發文提及，「鄭麗文要把中國國民黨賣給中國了。」「前幾天我才分享過那部當紅中劇《沈默的榮耀》，是中國共產黨想用「對抗中國國民黨」的敘事，重新包裝促統的正當性」。

吳欣岱表示，結果沒想到，中國國民黨不但沒有警覺，「黨主席鄭麗文還順水推舟地打黨隨棍上呢」。今天下午，鄭麗文將出席由中國促統政黨「台灣民主自治同盟」在馬場町舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。

吳欣岱表示，而馬場町，就是《沈默的榮耀》裡，中國國民黨叛將吳石被處決的地方。「這個畫面多諷刺——中國共產黨拿中國國民黨的惡行來宣傳統一，結果中國國民黨主席自己走去入戲」。

吳欣岱表示，在白色恐怖的歷史中，其實有3種敘事：中國國民黨打著「抗共」的旗號行威權之實，把所有反對者都叫共諜；中國共產黨當年和台灣沒什麼關聯，如今卻硬要為了統戰湊進故事裡；而台灣人早就該明白——「敵人的敵人，從來不是朋友」。

吳欣岱表示，鄭麗文這一舉動，不只是政治投機，而是戳破中國國民黨假反共、真投共的假面。她親手讓中國國民黨和中國共產黨的敘事合流，讓那句「反共保台」徹底變成笑話，更讓中國國民黨再也分不清自己是誰。

吳欣岱認為，諷刺的是，她在黨主席選舉時就被懷疑是靠中國暗助上位。如今，她選擇親赴這場由統戰團體舉辦的「白恐追思會」，那就不只是政治操作，而是一種宣示——中國國民黨不再需要偽裝，因為它已經準備好了要被中國接收。白色恐怖的加害者，與今日的統戰分部，在同一個祭台上共鳴。

吳欣岱最後說，「鄭麗文沒有替共產黨洗白國民黨的歷史，她只是讓國民黨，親手毀掉自己最後一點假象。台灣人到底什麼時候才會看膩這齣戲」？

