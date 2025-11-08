為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蘇起年年示警「最危險」林濁水嘲諷：喊了10年還沒喊夠

    2025/11/08 11:14 即時新聞／綜合報導
    前國安會秘書長蘇起。（資料照）

    前國安會秘書長蘇起。（資料照）

    馬政府時期的國安會祕書長蘇起今年4月出席「和平之旅二十周年的回顧與前瞻」紀念座談會曾稱，今日台灣的處境，是他入行50年來，未曾見過如此危險的局面。對此，前立委林濁水則酸說，「事實上，自2016馬英九卸任後，他幾乎年年都喊危險，已經喊了快10年了」。

    蘇起昨參加「社團法人對外關係協會」與政治大學外交系合辦的「兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方」座談會時受訪指出，他認為美國還沒有準備好談，包括川普的幕僚作業與策略目前都沒有準備好，但他認為美國會願意談，而且川普很可能願意與中國交易，因為台灣對美國來說「不值錢」，對中國大陸卻很值錢，而且從房地交易來說，「這樣一塊地交換了，一點都不可惜」，所以台灣現在要自己想辦法找到一條路，不能全靠美國。

    另，蘇起今年4月曾稱，今日台灣的處境，是他入行50年來，未曾見過如此危險的局面，他歸納出台灣面臨的大環境狀況是「力不如人」、「理不如人」、「勢不如人」。

    針對蘇起言論，林濁水昨發文諷刺道「事實上自2016馬英九卸任後，他幾乎年年都喊危險，已經喊了快10年了。年年非常危險、最危險喊個不停，明年肯定繼續喊，將來喊到地老天荒恐怕一點不會意外」。

    網友看貼文後相繼留言，有人說「他趕快回中國居住不就好了，我們的台灣就不必勞你操心，不要在這製造恐怖」、「不斷喊他就是希望成真！見不得台灣越來越好，他也是受益人，心邪荒腔走板」。

    相關新聞請見︰

    對美國來說「不值錢」 蘇起：川普很可能願意與中國交易台灣

    稱中國2018年就有全面封鎖台灣能力 蘇起：2020後美航艦躲得遠遠的

