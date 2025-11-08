戴資穎宣布退役 陳其邁喊「高雄永遠的驕傲」！

戴資穎（右）曾擔任高雄旅遊觀光大使，與陳其邁（左）合影。（圖擷自陳其邁臉書）

台灣首位世界羽球球后戴資穎，昨（7日）晚於個人社群平台宣布正式退休，16年羽球職業生涯落幕，廣大球迷表達不捨；高雄市長陳其邁今（8日）也於臉書祝福戴資穎，稱她是高雄永遠的驕傲！

31歲的戴資穎於去年奧運後，努力與傷共存，但最後幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場；今年更已經先後左腳、右腳都進行手術，也進行漫長復健。她昨晚宣布正式退休，強調「退役後還沒有規劃好要做什麼事情，是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒我的生活了。謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點，希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進！」

戴資穎是土生土長的高雄人，自幼在雙親的影響下接觸到羽球運動，近年在左營開設自有品牌的羽球概念店「戴萌TTY」。對此，市長陳其邁今天於臉書表示，小戴退役了，祝福她下一階段的人生，繼續寫下更多精彩故事，繼續化解每一次艱難挑戰。

陳其邁回憶說，2020年冬季，小戴抽空擔任高雄的秋冬旅遊觀光大使，走遍市區、也到六龜品山茶嚐美食。她雖然在全世界比賽行程滿滿，仍然掛記高雄，與高雄、運動相關的活動，只要受邀都盡可能出席；在球場上用盡全力拚搏、相信自己的精彩表現，更讓所有高雄市民跟著哭、跟著笑，凝聚感動、鼓舞人心。

陳其邁強調，未來一定還會在高雄的許多角落遇見小戴，「我們心中永遠的球后，她的精神將與高雄長存」，他也請戴資穎好好休息吧，體驗不被鬧鐘叫醒的生活，祝福一切順利。

