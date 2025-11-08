為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    筆名「洛杉磯」呼籲把錢給軍公教 林智群曝身分：上班100天後就退休月領6萬

    2025/11/08 10:06 即時新聞／綜合報導
    律師林智群。（圖擷取自 臉書）

    律師林智群。（圖擷取自 臉書）

    有筆名「洛衫磯」作家先前呼籲「把國防預算5%降到3%，這個錢拿去給退休軍公教」。對此，律師林智群表示，「洛衫磯」其實是自稱高級外省人的郭冠英，他只上班100天後就退休，從此週休7日，月領6萬，這種人現在還用筆名叫大家不要買武器，把那個錢給他們退休軍公教吃喝玩樂、買房子、到非洲看大遷徙、到阿拉斯加看極光。

    林智群在臉書PO文表示，那個主張「把國防預算5%降到3%，這個錢拿去給退休軍公教」的作家「洛衫磯」，原來就是之前罵台灣人台巴子，自稱高級外省人的郭冠英，這個郭冠英就是典型的高級外省人縮影，吃台灣米、喝台灣水長大，卻對台灣不屑一顧，對沒養他一餐的中國嚮往得不得了。

    林智群指出，很多台三代都已經在台灣安身立命，認同台灣，但還是有這種自稱高級外省人的人，自以為比一般外省人、台灣人更高級，郭冠英原在新聞局任職，卻因辱台言論，98年10月2日起公務員懲戒委員會議決撤職並停止任用3年，在年滿65歲前要重新任職公務員才能保住退休金，然後呢他是怎麼保住他的退休金的？103年2月26日，台灣省政府公告徵求外事秘書，單位主管在甄選7人中將郭冠英列為最低分，即使甄選委員也僅評為第3，但掌握五成評分關鍵的省主席林政則，竟然以近乎滿分力挺，也不執行面試，讓再過100天就屆齡65的郭冠英回任台灣省政府。

    林智群續指，一般而言，誰會找一個上班100天就到退休年齡的人去上班？說這個沒私底下喬好，誰會相信？然後郭冠英這個高級外省人，去上班100天後，就開開心心退休了，然後週休7日，月領6萬，這才是國民黨式的酬庸啦！然後高級外省人果然很高級，上班100天，退休金got！

    林智群直言，這種人現在還用筆名叫大家不要買武器，把那個錢給他們退休軍公教吃喝玩樂、買房子、到非洲看大遷徙、到阿拉斯加看極光。

