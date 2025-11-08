戴資穎高掛球拍 賴清德：謝謝妳用汗水毅力讓世界看見台灣的力量

戴資穎昨晚在社群平台正式宣布退役。（圖擷取自戴資穎臉書粉專）

31歲的羽球球后戴資穎昨晚在社群平台正式宣布退役，消息曝光令不少球迷不捨，許多網友紛紛給予小戴祝福，總統賴清德也特別留言獻上祝福：「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。」

戴資穎昨於臉書粉專發文提到，「首先，我想謝謝大家在這段時間裡的關心和支持。我要在這裡正式宣佈退役～謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人和我一起到比賽現場 替我加油去年對我來說是深受打擊的一年......」

戴資穎坦言，「回想起去年奧運時我的腳不知道能不能夠順利上場比賽，只知道拼了命，也想要站上場爭取那幾乎不可能獲勝的機會。因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己，當時的痛......和無能為力.....是我這輩子永遠都不會忘記的！去年最後的那幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場…沒能在職業生涯裡有個完整的結局」。

戴資穎指出，不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切，也不想讓大家看見那麼脆弱的我，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在這裡告訴大家這個消息。

戴資穎提及，在這1年裡開刀左腳和右腳，復健很長的時間，非常謝謝國訓中心和協會給予的支援和照顧，謝謝周文毅醫師的神手，讓我的膝蓋能夠完整修復，在未來的生活裡繼續正常活動及運動。感謝合作金庫銀行的支持，離開陪伴多年的球隊非常不捨，但人生終究沒有不散的宴席。

戴資穎最後說，謝謝阿婷在這1年裡花了很多時間持續幫助我復健，再次感謝我最強大團隊，國訓中心從15歲待到31歲，能夠擁有這一切都非常感恩。退役後還沒有規劃好要做什麼事情，是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒我的生活了。謝謝羽毛球帶給我的一切。戴資穎的羽球世代正式劃下句點。希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。

許多網友看到PO文後相繼留言，總統賴清德也說，「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。妳的拚勁和笑容，早已成為台灣人共同的驕傲。祝福妳開啟人生的新篇章，健康、快樂、順心！」；高雄市長陳其邁則說「謝謝小戴，『相信自己』的精神一直鼓舞著大家，高雄永遠挺你，祝福你一切順利喔！」

