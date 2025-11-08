鄭麗文將出席追思共諜吳石 李忠憲：國民黨以「和平」之名完成了服從中國共產黨之路

國民黨主席鄭麗文今天擬出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括當年中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石引發討論。（資料照）

國民黨主席鄭麗文今天擬出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括當年中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。對此，成功大學教授李忠憲表示，七十年前，馬場町的槍聲是國民黨對共產黨的拒絕；七十年後，國民黨卻在同一個地方獻花給共諜，那不是歷史的和解，而是歷史的反諷。

李忠憲在臉書PO文表示，從郝龍斌的沉默、鄭麗文的投降，到蔣萬安的無感，國民黨從「反共復國」到「不反共求和」，只花了七十年，他身邊好幾個被趙少康洗腦，用仇恨民進黨、美化共產黨，洗到壞掉的忠貞國民黨黨員，最近開始感到害怕，之前去上趙少康的節目，在等待錄影的前夕，因為不安跟一些朋友交換訊息，X說：勇哉！我的同志，有朋友說不要被他拉走，他的論述邏輯和魅力，吸引了不少人。

李忠憲指出，他爸最後有意識的時候，看了好幾次他跟趙少康對談的這個節目，看來也是對李忠憲沒有什麼信心，他在喝茶等待的時候，一面想說今天要如何應付，另外他覺得，中國共產黨如果消滅了中國國民黨，台灣被中國併吞，趙少康這個短視近利的人，絕對是名列前茅的功臣，短短幾年，就已經部分驗證了他的想法，中國國民黨已經完蛋了。

李忠憲續指，鄭麗文的功能就在這裡，她不但不反共，還能在共諜追思會上朗誦中共的宣傳語：「沉默的榮耀」，而中國的工具從趙少康一個人，變成無數的人工智慧機器人，這樣為什麼還需要趙少康，趙少康那種只是在那裡假掰跟撈的人，鄭麗文這種完全能夠控制的，再加上訊息戰爭，準備要來真正併吞台灣了，郝龍斌代表那一代「還以為自己是正藍」的國民黨人。他不會獻花給共諜，但也不會說不。還在繼續保持沉默，不知如何反抗。

李忠憲分析，最可怕的惡，不是出於惡意，而是出於不思考。郝龍斌式的理性，其實是對思考的懶惰，當反共被仇綠取代，他選擇沉默，國民黨的墮落，不是從背叛開始，而是從沉默開始，鄭麗文則代表「高調的投降」。她跑去馬場町追思當年被國民黨處決的共諜吳石。七十年前那是反共信仰的象徵，七十年後卻成了不反共的儀式，她說這是「促進和解」，但那不是和解，而是健忘。反共太累，就改口「和平最重要」；堅持太難，就喊「兩岸一家親」，而最諷刺的，是台北市長蔣萬安，蔣介石以反共為信仰；自以為是他的曾孫，卻對台北替共諜平反的追思會毫無反應。看到傅在立法院全數通過，繼續當國民黨立院黨團總召的過程，局勢跟政治利益會讓他做出對自己有利的選擇。

李忠憲直言，郝龍斌沉默，鄭麗文獻花，蔣萬安微笑。從反共的榮耀，到沈默的榮耀，國民黨的靈魂只剩一場安靜的喪禮，卡繆說：「當反抗失去界線，它就變成服從。」 而今天的中國國民黨，正以「和平」之名完成了服從中國共產黨之路，七十年前，馬場町的槍聲是國民黨對共產黨的拒絕；七十年後，國民黨卻在同一個地方獻花給共諜，那不是歷史的和解，而是歷史的反諷。

