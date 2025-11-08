為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    臉書社團「小廢物俱樂部」被賣？ 淘寶廣告充斥 網轟：是廢物不是小廢物

    2025/11/08 10:10 即時新聞／綜合報導
    臉書社團「小廢物俱樂部」其中一位版主貼出淘寶的廣告文。（圖擷取自 臉書）

    臉書社團「小廢物俱樂部」其中一位版主貼出淘寶的廣告文。（圖擷取自 臉書）

    臉書知名社團「小廢物俱樂部」驚傳疑似被賣掉，本來是許多網友分享自己購買的小廢物，沒想到卻有版主開始貼出推廣中國購物網站淘寶活動的貼文，也有許多帳號也紛紛加入行列。

    臉書社團「小廢物俱樂部」其中一位版主貼出淘寶購物的活動，並指出只要在社團貼出淘寶的搜尋小廢物的截圖發到社團，就可以拿到購物金，版主在貼文中表示「逛淘寶就能贏獎金？你還沒參加嗎？」很多社員也紛紛貼出淘寶商品截圖，而且結尾都有「#淘寶雙11 #去淘一下#趣奇展」。

    許多網友紛紛在版主的貼文留言反諷「這特划算了哥 能不能買內地辣條和火腿腸？」、「最近都貼一堆爛產品啊，一點都沒興趣」、「淘寶貨社團，讚的」、「這裡被支那人入侵了？」、「這是廢物，不是小廢物」、「唉，本應該是個令人會心一笑的分享園地，不想看到社團變了調。希望版主不要失去初衷」、「笑死，為了錢連人格都不要了，當初版規還你們自己訂的，現在真面目露出來了吧」。

    有社員響應版主的活動。（圖擷取自 臉書）

    有社員響應版主的活動。（圖擷取自 臉書）

