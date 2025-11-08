為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    盧秀燕道歉又扯病毒一定是外來 教師批只有台中淪陷：是誰製造破口？

    2025/11/08 11:32 即時新聞／綜合報導
    台中市爆非洲豬瘟破口，市府從疫調到防疫作為狀況百出，市長盧秀燕還一度聲稱「及時拆彈、化解危機」，引發外界撻伐。近日盧秀燕終於出面道歉，但她昨日前往議會備詢時強調，台灣不會自己長出非洲豬瘟的病毒，一定是外來的。對此教師劉哲瑋發文批評「病毒是外來的，意思是想把問題推給中央？」、「是誰製造破口？是誰導致台灣陷入風險？」

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，成台灣防疫破口，台中市長盧秀燕昨兩度強調「台灣不會自己長出病毒，一定是外來的」，還誤指過去從國外帶肉品入境第一次不罰，「現在也調整第一次就罰」，再度將責任推給中央。相關言論再度引發外界質疑規避責任。

    劉哲瑋在臉書發文指出，「道歉後說這種屁話？病毒當然是外來的，但只有台中市淪陷，代表什麼意思？」、「Lumama 真的不要到這時候還在想選舉，病毒是外來的，意思是想把問題推給中央？那妳要不要問問國民黨為何砍邊境防疫的預算？」

    劉哲瑋也批評，「當時民眾黨也一同支持，黃國昌不也連署砍邊境查驗費？是你們製造破口，然後現在還要指責認真防疫的人？」他也直言「病毒是外來的，是誰製造破口？是誰導致台灣陷入風險？同理，匪諜是外來的，是誰製造破口，讓匪諜可以攻台？」並在文末表示「誰是台灣史上的吳三桂？」

