蕭美琴驚喜現身歐洲議會 意料之外的不只外交突破

副總統蕭美琴11月7日驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會發表專題演說。（中央社）

「雖不張揚，但是溫柔而堅強。」副總統蕭美琴無預警現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說，不只是台灣外交一大突破，也感動與會各國議員。這個出乎意料的「神秘嘉賓」不只對在場各家記者保密，對各國議員也是一樣，讓來自台灣的中央社記者成為被同業「諮詢」的對象。

在蕭副總統進入歐洲議會現場前約莫10分鐘左右，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會所設置的媒體聯絡群組忽然跳出了一則以「STRICTLY EMBARGOED」（嚴格禁令）開頭的訊息。在場的記者們，光是看到這個字眼，不用看內文，心中大概就有底了「等等會有意料之外的事情要發生了」。

這則長篇通知，便是告知參與採訪的記者們，蕭副總統與外交部長林佳龍將在下一個議程時蒞臨會場，蕭副總統將發表演說。

這則事前保密到家的消息，讓原本經過一整天的採訪幾乎已經氣力放盡的各國記者忽然間都醒了，紛紛開始動手查資料，或是將原本已經收拾好的採訪器材再度拿了出來。身為來自台灣的記者，意外的成為了各國同業談話的對象。

一名座位離中央社記者比較遠的記者特地跑來詢問「這是你們的副總統第一次來嗎？」另一位坐在身邊，同樣來自亞洲的記者則笑說「你準備開始忙吧！」在蕭副總統正式出現在會場前，也有記者仍抱持著疑惑問到，「你們副總統真的會來到現場嗎？會不會是用影片發表演講？」

這一切的擔憂與疑問，在蕭副總統走進會場並伴隨如雷的掌聲時，就一切煙消雲散，因為在場的記者都知道，「一件不得了的事情發生了」。

原本許多記者都認為，參與會議的各國議員應該都有所知悉，但根據事後與多位議員的交流證實，這個安排真的是僅有極為少數的人知道。「神秘嘉賓」的身分不只對記者保密，對議員也是一樣。

在蕭副總統的演講結束後，與會的各國議員起立並鼓掌，久久不停，許多與會的議員也都紛紛上前與蕭副總統合影留念、交流或敘舊，現場的氣氛令人相當感動。

一名與會的國會議員和中央社記者分享對於演講的感受，他形容是「雖不張揚，但是溫柔而堅強」，他並提到過去曾經有多次與台灣官方、民間交流的經驗，認為這是台灣人的特質。

蕭副總統離開歐洲議會後，前後維持了約1個小時新聞禁令終於解除，可以將這則新聞發回台灣，暫時完成了眼前的工作。

一位年長的記者，盯著氣力放盡的中央社記者說，「你很幸運，見證了歷史！」雖然只是一句閒聊的話，但是這樣的意料之外，以及能夠親身見證並參與歷史時刻，正是新聞採訪工作令人著迷的醍醐味。

2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說，並在外交部長林佳龍陪同下與參加者交流。（中央社）

