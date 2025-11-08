高市早苗指台灣有事恐構成存亡危機事態 矢板明夫：從被動轉向積極守護

日本首相高市早苗昨日在眾院預算委員會上，被問及若「台灣有事」伴隨使用武力情況，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。（法新社）

日本首相高市早苗昨日在眾院接受質詢時表示，若「台灣有事」伴隨使用武力情況，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。資深媒體人矢板明夫發文表示，高市早苗的態度象徵著一個新的日本正在形成，顯示日本正從被動的和平主義者，轉向積極守護自由與安全的行動者。

矢板明夫在臉書發文指出，日本首相高市早苗昨在眾議院預算委員會上的答辯，標誌著日本安全政策的一個歷史性轉折。她明確指出，若台灣遭受武力攻擊，並出現以戰艦進行海上封鎖等行動，日本政府可能將此視為「存亡危機事態」，自衛隊可以據此行使集體自衛權。她也強調，台灣局勢已進入極為嚴峻的階段，政府必須以最壞的情況為前提做好準備。這番話的意義在於，日本首度由現任首相正式承認，若台海爆發戰爭，自衛隊可能介入。

矢板明夫表示，根據日本現行安全法制，只要與日本密切相關的國家遭到攻擊，而此舉被認定為威脅日本存亡，則即使日本本身未被攻擊，也可行使集體自衛權。換言之，若中國對台發動軍事行動，日本政府可能認定這是「日本的事」，進而採取實際行動。這樣的表態，延續了安倍晉三前首相在卸任之後發表的「台灣有事就是日本有事」的理念，而且進一步賦予了政策實質。

矢板明夫提到，長期以來，日本被稱為「單肺國家」——由於和平憲法的束縛，只能依靠經濟和外交手段維持國際地位，無法以軍事力量支撐國策。然而，如今的日本正逐漸擺脫這種被動狀態。高市的發言，不只是安全政策上的宣示，更象徵日本國家意識的復甦。二戰敗戰八十年後，日本正準備重新以「正常國家」的姿態，回到國際政治舞台的中央。

矢板明夫強調，對台灣而言，這是利多。若中國考慮動武，不僅要顧忌美國的反應，也必須防範日本的介入。這將大幅提高北京的攻台成本，使其武力冒險的可能性下降。

矢板明夫在文末直言，高市早苗的態度象徵著一個新的日本正在形成。面對台海的風雲詭譎，她以務實的危機意識推動防衛政策的轉變。日本正在對自身角色重新定位——從被動的和平主義者，轉向積極守護自由與安全的行動者。

