    首頁 > 政治

    NCC人事再遭封殺停擺超過1年 林智群批藍白為反對而反對

    2025/11/08 08:12 即時新聞／綜合報導
    律師林智群轉貼公督盟整理的圖片發文指出，4位NCC委員都學有專精，其中3人無黨籍，1人為國民黨籍，卻全部都遭封殺。（圖擷自「公民監督國會聯盟」臉書）

    立法院院會昨進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案投票，藍白全數投下不同意票，4位被提名人均遭到否決。律師林智群發文指出，4位NCC委員都學有專精，其中3人無黨籍，1人為國民黨籍，卻全部都遭封殺，他質疑藍白為反對而反對，包含民進黨提的預算、大法官人選、NCC委員都反對。

    立法院會昨行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權。民進黨團表態全數支持，國民黨團、民眾黨團則在投票前表態將對所有被提名人投下不同意票。最後投票結果，四位被提名人皆得到五十張同意票，六十張不同意票，無法跨過同意權門檻。

    「公民監督國會聯盟」昨發文指出，NCC人事停擺超過一年，共有多達104項涉及全民利益的關鍵業務陷入停擺，包含「法規與政策修訂案、裁罰與監理決議、打詐條例子法修訂（如號碼管理、三振條款）」。

    林智群也轉貼公督盟發文的配圖並指出，4位NCC委員都學有專精，其中3人無黨籍，1人為國民黨籍，他也強調其實四位被提名人政治色彩很淡，但結果還是被封殺。

    林智群直言，「你以為選出藍白是要『監督』民進黨，不是喔！他們是『反對』民進黨，為反對而反對」、「只要民進黨支持的，他們都反對！民進黨提的預算，反對！民進黨提的大法官人選，反對！民進黨提的NCC委員，反對！」

    林智群批評，「民眾黨說這4個都不夠專業，然後他們的委員有薯條、火龍果，連中文都念不清楚」。對此他也諷刺「說別人是歪瓜裂棗，也不自己照照鏡子」。

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元也轉貼林智群的發文，並批「國民黨跟民眾黨現在就是為反而反」。

    立法院院會昨進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案投票，藍白全數投下不同意票，四位被提名人均遭到否決。（資料照）

