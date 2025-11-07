重大突破！IPAC：台灣副總統蕭美琴進歐洲議會發表演說

台灣副總統蕭美琴傍晚在IPAC布魯塞爾峰會，向全球立法者大會發表突破性演說。（圖取自IPAC官方社群）

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會台灣時間今（7）日傍晚在比利時布魯塞爾歐洲議會展開，台灣首次以正式會員國身分參與。IPAC深夜突然宣布，台灣副總統蕭美琴在峰會向全球立法者大會發表突破性演說，這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講。

IPAC官方今天深夜發布重磅消息，台灣副總統蕭美琴在IPAC 2025布魯塞爾峰會向全球立法者大會發表突破性演說，這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講。

外交部深夜說明，總統指派副總統應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會中舉辦的年會，並由外交部長林佳龍陪同前往。相關情形總統府將於副總統返國後進行說明。

2025年IPAC高峰會今天傍晚在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，台灣IPAC共同主席、民進黨立委范雲說，這是台灣首次以會員國身分出席，也是第一次有國會議員到歐洲議會開會，她深感榮幸。

范雲在現場短講時，首先感謝IPAC對台灣的堅定支持，特別是在副總統蕭美琴於捷克遭到來自中國的跨國壓迫時，IPAC是最早發聲的組織之一。她也呼籲各國關注中國在全球各地升高跨國鎮壓的情形，建議IPAC採取更具體的行動，以強化國際合作，並確保中國的引渡協議不會被用以侵犯人權。

范雲在現場向「中央社」說，中國跨國鎮壓的行為不是只針對台灣人，包含在加拿大、美國、英國，都有發生這類針對該國公民的行動，因此這些國家已經開始透過新的政策或是法制，阻絕中國這類傷害人權的跨國鎮壓行為。針對中共利用引渡罪犯的協定（如濫用國際刑警組織的紅色通緝令），實行傷害人權的行為，她認為IPAC應該可以進行一些跨國合作，努力制止這類事件，因為這是基本人權的保障，不管是言論自由或是旅行的自由。

范雲也在社群發文說，過去四年，從華盛頓DC、布拉格、台北，到這次的布魯塞爾，只要收到IPAC的邀請，無論是列席或出席、要飛多遠、行程有多緊湊，我都排除萬難參加。這是因為她從大學時見證台灣幾代人的犧牲，讓民主從威權中崛起，而IPAC作為全球唯一以對抗中國威權為核心的國際組織，對台灣甚為重要。

范雲強調，這次以正式會員國共同主席身分出席，對台灣、對她個人都意義重大。目前會議細節尚不能公開，不過每年IPAC高峰會，都會通過公報，例如現在廣為人知的譴責中共扭曲2758號模範決議，就是去年在IPAC台北高峰會通過的，至今已有相近10個國會通過相關決議！

但是，范雲指出，很可惜這次會議，民眾黨的IPAC代表沒有參加。范雲說，他會代表台灣持續向國際爭取更堅定的支持，讓世界知道，台灣不僅堅守民主與人權的價值，更有追求經濟繁榮與維護區域安全的決心！

