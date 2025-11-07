蔣萬安拆公館圓環規劃了新圓環 「時段性禁止左轉」網酸爆

公館圓環施工後的交通狀況引起網友熱議。（資料照）

台北市政府拆除公館圓環、填平公車專用道，引發通勤族不滿。有網友提到，原本公館圓環所在地的時段性禁止左轉，竟額外多經過7個紅綠燈，甚至還有人直言，「蔣萬安拆了舊圓環後，新規劃一個新圓環。」

有網友今（7）日在Threads發文說，原本公館圓環所在地的時段性禁左之後，北市府要求用路人繞去台科大前面迴轉，但此舉會額外多經過7個紅綠燈，尤其台科大前面迴轉的紅綠燈，注定會要再多等1次，「如果我是駕駛，咦，直接從123巷切進去。」

這名網友還強調，剛好市府把這條小巷跟路口切開來，能不用等紅燈就直接轉，然後就走113巷等1個短秒數紅燈之後，左轉到73巷後再左轉，就會切回到基隆路，「總共只要經過4個紅綠燈，是不是快很多啊！」更諷刺，「拆圓環之前的降低事故、維持左轉、降低小巷車流一個都沒做到，學府里或成最大輸家。」

此外，也有其他人笑稱，「蔣萬安拆了舊圓環後，新規劃一個新圓環『萬安圓環』。」

