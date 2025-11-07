為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蔣萬安拆公館圓環規劃了新圓環 「時段性禁止左轉」網酸爆

    2025/11/07 23:21 即時新聞／綜合報導
    公館圓環施工後的交通狀況引起網友熱議。（資料照）

    公館圓環施工後的交通狀況引起網友熱議。（資料照）

    台北市政府拆除公館圓環、填平公車專用道，引發通勤族不滿。有網友提到，原本公館圓環所在地的時段性禁止左轉，竟額外多經過7個紅綠燈，甚至還有人直言，「蔣萬安拆了舊圓環後，新規劃一個新圓環。」

    有網友今（7）日在Threads發文說，原本公館圓環所在地的時段性禁左之後，北市府要求用路人繞去台科大前面迴轉，但此舉會額外多經過7個紅綠燈，尤其台科大前面迴轉的紅綠燈，注定會要再多等1次，「如果我是駕駛，咦，直接從123巷切進去。」

    這名網友還強調，剛好市府把這條小巷跟路口切開來，能不用等紅燈就直接轉，然後就走113巷等1個短秒數紅燈之後，左轉到73巷後再左轉，就會切回到基隆路，「總共只要經過4個紅綠燈，是不是快很多啊！」更諷刺，「拆圓環之前的降低事故、維持左轉、降低小巷車流一個都沒做到，學府里或成最大輸家。」

    此外，也有其他人笑稱，「蔣萬安拆了舊圓環後，新規劃一個新圓環『萬安圓環』。」

    網友不滿原公館圓環的時段性禁左，會多經過7個紅綠燈。（擷取自Threads）

    網友不滿原公館圓環的時段性禁左，會多經過7個紅綠燈。（擷取自Threads）

    北市府拆除公館圓環引發通勤族抱怨。（擷取自Threads）

    北市府拆除公館圓環引發通勤族抱怨。（擷取自Threads）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播