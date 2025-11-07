為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    NCC人事又遭藍白全數封殺 431案無法審、節目內容投訴也擱置

    2025/11/07 20:46 記者吳亮儀／台北報導
    立院NCC人事同意權行使投票開票結果，均未通過。（記者方賓照攝）

    立院NCC人事同意權行使投票開票結果，均未通過。（記者方賓照攝）

    立法院國民黨和民眾黨今天（7日）再度聯手封殺國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案，NCC主秘黃文哲表示，這讓NCC僅能開諮議會議、無法舉行正式委員會議，不僅影響監理政策、民眾申訴節目內容核處案也無法處理。

    國民黨和民眾黨再度聯手封殺人事同意權案記名投票，藍白立委都投不同意票，4名被提名人全遭到否決，分別是成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威、世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯。

    黃文哲說，最常見的業務是民眾投訴節目內容，在以前運作正常時，NCC受理民眾申訴後，基於維護言論自由，NCC會先要求業者自律，再依自律結果進一步判斷。但委員不足的情況下無法開正式委員會議，也就無法處理投訴案。

    另外，多家廣電事業業者執照今年將屆期，執照審理是否受影響？黃文哲指出，目前僅能先告訴頻道業者執照初審結果，NCC也發函告知有線電視系統等業者，建議平台基於公共利益與視聽眾權益繼續播出。

    因委員不足，NCC已經許久沒有開正式委員會議，留待委員會議的審議案高達431件，包括法規修訂、廣播事業申換照、有線廣播電視營運計畫變更、節目內容核處等，還有重大監理政策像是否制定OTT專法等。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播