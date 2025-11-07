NCC人事又遭藍白全數封殺 431案無法審、節目內容投訴也擱置

立院NCC人事同意權行使投票開票結果，均未通過。（記者方賓照攝）

立法院國民黨和民眾黨今天（7日）再度聯手封殺國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案，NCC主秘黃文哲表示，這讓NCC僅能開諮議會議、無法舉行正式委員會議，不僅影響監理政策、民眾申訴節目內容核處案也無法處理。

國民黨和民眾黨再度聯手封殺人事同意權案記名投票，藍白立委都投不同意票，4名被提名人全遭到否決，分別是成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威、世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯。

黃文哲說，最常見的業務是民眾投訴節目內容，在以前運作正常時，NCC受理民眾申訴後，基於維護言論自由，NCC會先要求業者自律，再依自律結果進一步判斷。但委員不足的情況下無法開正式委員會議，也就無法處理投訴案。

另外，多家廣電事業業者執照今年將屆期，執照審理是否受影響？黃文哲指出，目前僅能先告訴頻道業者執照初審結果，NCC也發函告知有線電視系統等業者，建議平台基於公共利益與視聽眾權益繼續播出。

因委員不足，NCC已經許久沒有開正式委員會議，留待委員會議的審議案高達431件，包括法規修訂、廣播事業申換照、有線廣播電視營運計畫變更、節目內容核處等，還有重大監理政策像是否制定OTT專法等。

