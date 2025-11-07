批鄭麗文追思共諜 吳思瑤：國民黨是要背叛中華民國？

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤。（資料照）

國民黨主席鄭麗文明天擬出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括當年中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今（7日）質疑，吳石被蔣介石認定是「投共叛國」，鄭麗文卻去祭拜匪諜，台北市長蔣萬安認同嗎？國民黨是要背叛中華民國？

吳石官拜國防部中將參謀次長，從南京時期即不斷將國軍在東南、華南、台灣的部署情況等重要情報遞交中共領導層，來台後繼續從事地下工作，被查獲後判死刑；而吳石更被中共奉為「烈士」，近期並透過電視劇宣揚其「事蹟」。

對此，吳思瑤接受本報訪問直指，繼「俄羅斯總統普廷不是獨裁者」後，「祭拜共諜」更是鄭麗文另一個驚世駭俗的作為，這是什麼「每週一嚇」？鄭不只是非不分，更是敵我不分。

吳思瑤說，國民黨主席追思的對象居然是共諜，若吳石這群共諜當年成功，國民黨早就沒了，中華民國也沒不存在。這是歷史事實。

針對鄭麗文以尊重言論自由與個人思想為由，聲稱每個人不需再為政治信仰付出代價等說法。吳思瑤反批，鄭去祭拜共諜，就是將台灣人交給共產黨統治的人當作「先烈」崇拜，是對所有白色恐怖受難者的再一次羞辱，也傷害當年為了逃離中共統治而移居到台灣的數百萬人民。

吳思瑤進一步強調，這不能簡化為政治思想的差異，而是嚴重的價值偏差，國家認同的悖離。

