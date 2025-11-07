為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    批鄭麗文追思共諜 吳思瑤：國民黨是要背叛中華民國？

    2025/11/07 19:45 記者陳政宇／台北報導
    兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤。（資料照）

    兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文明天擬出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括當年中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今（7日）質疑，吳石被蔣介石認定是「投共叛國」，鄭麗文卻去祭拜匪諜，台北市長蔣萬安認同嗎？國民黨是要背叛中華民國？

    吳石官拜國防部中將參謀次長，從南京時期即不斷將國軍在東南、華南、台灣的部署情況等重要情報遞交中共領導層，來台後繼續從事地下工作，被查獲後判死刑；而吳石更被中共奉為「烈士」，近期並透過電視劇宣揚其「事蹟」。

    對此，吳思瑤接受本報訪問直指，繼「俄羅斯總統普廷不是獨裁者」後，「祭拜共諜」更是鄭麗文另一個驚世駭俗的作為，這是什麼「每週一嚇」？鄭不只是非不分，更是敵我不分。

    吳思瑤說，國民黨主席追思的對象居然是共諜，若吳石這群共諜當年成功，國民黨早就沒了，中華民國也沒不存在。這是歷史事實。

    針對鄭麗文以尊重言論自由與個人思想為由，聲稱每個人不需再為政治信仰付出代價等說法。吳思瑤反批，鄭去祭拜共諜，就是將台灣人交給共產黨統治的人當作「先烈」崇拜，是對所有白色恐怖受難者的再一次羞辱，也傷害當年為了逃離中共統治而移居到台灣的數百萬人民。

    吳思瑤進一步強調，這不能簡化為政治思想的差異，而是嚴重的價值偏差，國家認同的悖離。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播