賴清德推圓夢計畫 「追夢事務所」街舞青年大讚：感覺更有自信

總統賴清德近日啟動「青年百億海外圓夢基金計畫訪視之旅」，全新系列節目《追夢事務所》今日正式上線，首集以「舞力全開跳出自我」為題，總統特地前往位於台北市區的街舞教室，與日前遠赴韓國取經、受韓國當地舞團培訓精進舞技的2位圓夢青年見面，關心逐夢的心路歷程。

首集登場的2位圓夢青年分別是東吳大學政治系蔡名杰、台北市立大學運動藝術系街舞組楊博鈞。2人今年8月啟程，前往當代街舞和娛樂產業相當活躍的韓國，展開為期2個禮拜的圓夢之旅，並接受世界級舞團「Jinjo Crew」指導培訓、與當地青年交流學習，參加內部比賽，提升舞技與實戰經驗。

據了解，2位圓夢青年都在街舞文化上耕耘多年。蔡名杰從高中開始練習街舞，舞齡長達8年，曾晉級「新北FUN街頭」高中組BREAKING四強、「宜蘭國際潮流文化藝術季」奪得FREESTYLE 2ON2亞軍，同時投身教學現場，希望將街舞文化、技藝與精神傳承下去。另外一名圓夢青年楊博鈞，舞齡也長達8年，從街舞、嘻哈舞蹈到霹靂舞等，征戰過無數賽事。

2位已經身經百戰的圓夢青年，談起政府推動的「海外圓夢計畫」，言談間仍看得出激賞與肯定。此次前往見習的國際舞團「Jinjo Crew」，是韓國著名的Breaking隊伍，被譽為世界冠軍舞蹈天團，透過圓夢計畫助2位圓夢青年一臂之力，受到國際重量級舞團培訓指導，可以說機會相當難得。

蔡名杰分享，以前在台灣時常懷疑自己，心態問題導致容易在賽場留下遺憾，此次前往韓國，學習基礎動作以外，觀念、心態也產生轉變，拓展視野、更有自信，是最棒的收穫。楊博鈞則說，除了技術提升，也感覺到自己變得更不一樣。

為了讓圓夢計畫事半功倍，政府也規劃業師從旁協助，例如推廣台灣街舞文化超過20年、此次計畫統籌的陳柏均老師，以及隨圓夢青年同赴韓國的舞團老師包士群（包子）、羅仕祐（阿泌）。3位老師皆不約而同強調，明顯看見2位圓夢青年的轉變，將從韓國帶回的成果內化成自己的收穫，「更可以去展現自己喜歡的樣子」，相信繼續下去「未來都會是台灣舞蹈上的樑柱」，直呼以前不可能會有的機會，如今在政府的圓夢計畫下實現了，「有這樣的機會很棒」。

「百億學生海外圓夢基金」是時任副總統的賴清德於競選總統期間所提出。據了解，今年計畫共有8877人次申請，已有超過1400名圓夢青年前往全球67個國家，計畫領域從文化藝術、科技產業到永續經濟等。

