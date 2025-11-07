柯志恩推圖卡呼籲支持者 接民進黨初選民調電話要這樣說

柯志恩推出圖卡，呼籲支持者接到民調電話，一律回答「唯一支持柯志恩」。（柯志恩提供）

南二都2026選戰開跑，繼國民黨立委謝龍介，呼籲支持者不介入民進黨初選後，投入高雄市長選戰的國民黨立委柯志恩，今（7）日也透過圖卡方式跟進，呼籲支持者若接到民進黨的初選民調電話，一律回答「唯一支持柯志恩」。

柯志恩表示，2026若要勝選，一定要設法得到過半支持，不會把希望寄託於對手分裂，因此她呼籲支持者若接到民調電話，無論是詢問「邱議瑩與柯志恩，您支持誰」、「許智傑與柯志恩，您支持誰」、「林岱樺與柯志恩，您支持誰」、「賴瑞隆與柯志恩，您支持誰」，或是「邱議瑩、許智傑、林岱樺、賴瑞隆，您支持誰」，請支持者一律回答「唯一支持柯志恩」。

除了用圖卡呼籲支持者，接到民調電話「唯一支持柯志恩」外，柯志恩團隊於上個月25號的看板記者會後，也迅速在社群成立「有志一同」粉專，po出包括柯志恩巧遇抓漏達人陳財佑，以及柯志恩與民進黨候選人看板的猜拳「世紀對決」等趣味圖文，成功捕捉年輕族群眼球，也提高網路聲量。

民進黨方面，4位爭取初選的立委周末假日行程滿檔，把握與民眾拜票機會，例如邱議瑩明天（8日）上午10點參加彌陀虱目魚文化節、下午2點高雄出席山茶評鑑、3點參加楠梓創價美術館的展覽；許智傑下午5點安排「市民見面會」左營場；賴瑞隆則於9日下午4點在旗津福壽宮廟前廣場，邀請王瑞德等人助講；林岱樺也有多場公開及私人行程。

