鄭麗文喊「KMT」是善良、正念、平等 網糾正酸：教歹囡仔大細

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

中國國民黨主席鄭麗文1日宣誓就任時，以國民黨的英文縮寫「KMT」來解釋說，國民黨是善良、正念、眾生平等的政黨。對此，網紅「外國倫」糾正了鄭麗文的致詞內容，更直言國民黨的英文程度真的會「教歹囡仔大細」。

外國倫今（7）日在臉書粉專說，鄭麗文致詞時提到，「國民黨『KMT』；K表示Kind善良、M是正念Mindfulness、T則是Team表示眾生平等。」但外國倫解釋，Team是團隊的意思，平等的英文則是equality，而mindful比較貼切的原意是「注意到某事」，正念並不是很好的翻譯。認為國民黨的英文程度，「真的會『教壞小朋友大小』（教歹囡仔大細）。」

外國倫提到，「KMT」是國民黨全球獨創用音譯，再用英文第1個字母縮寫成的名稱，像是把電鍋的英文音譯成「Dian Guo」，並縮寫成「DG」；或台灣人也經常稱呼YouTube為「YT」，但在外國沒有人會知道「DG」或「YT」是什麼。

外國倫指出，國民黨最悲哀的就是，「他們連自己黨名的英文都不知道。」外國倫說明，國民黨的英文其實是「Chinese Nationalist Party」，像是美國議員在聽證會上提醒，台灣人民要正視國民黨在國會刪減國防預算的嚴重性時，用的就是「Chinese Nationalist Party」。

不過，外國倫說明，Chinese Nationalist Party 的意思為，「Chinese」中國人、「Nationalist」國家主義、「Party」黨，但美國很早就在反中，所以China這個字已經是負面印象了。甚至，Nationalist是被西方國家視為，有強烈侵略性的愛國主義，所以國民黨英文名稱的前2個字，是負面的跟不好聽的單字。

最後，外國倫重申，鄭麗文先是用自創的音譯來翻譯自己的黨名，再把每個字的字母，翻譯成自己喜歡的英文字，但連基本的英文單字都翻譯錯誤，並翻出民眾黨之前也因為錯誤的英文而鬧笑話，「這真的會讓人懷疑，台灣主流政黨的專業程度。」

