    補充保費新制引反彈！律師揭衛福部用意：處理顏寬恒這種人

    2025/11/07 19:26 即時新聞／綜合報導
    衛福部研擬健保補充保費3大改革。（資料照）

    衛福部研擬健保補充保費3大改革。（資料照）

    近期，衛福部擬健保補充保費3大改革，如利息、租金、股利等，導入年度結算制，引發民眾反彈。對此，律師林智群直言，「健保署推這個，其實是要處理顏寬恒這種鑽法律漏洞的人。」

    林智群今（7）日於臉書粉專解釋，現在的股利、利息、租金，「單筆」只要超過2萬元，就要繳補充保費，但林智群說明就有人很精打細算，「像顏寬恒，雖然很有錢，但他們存2000萬元定存，也是拆成8筆，一筆250萬元，每筆定存利息都不會超過2萬元，這樣就可以躲過補充保費。」

    林智群也提到，若租金一個月1.5萬元，單筆不滿2萬元，房東不能課補充保費，而如果用年度計算，一年18萬元，就可以課補充保費，「健保署推這個，其實是要處理顏寬恒這種鑽法律漏洞的人，或化整為零的房東，結果一堆（其實沒什麼被影響的）鄉民都激動了？」

    「其實股利、利息、租金本來就是有繳補充保費的，鄉民這樣反應，看起來很像朝三暮四的猴子（單筆就沒關係，年度結算，就激動起來了）。」林智群表示，「健保署最大的問題，是高估了民眾的判斷力，以為民眾看得懂，其實民眾從頭到尾都沒搞懂。」

    最後，林智群也坦言，「不過如果要用年度計算，那個2萬元門檻真的太低，很容易就被課到，應該調整到10萬元或12萬元，至少反彈不會這麼大。」並認為，「另外貼息部分真的很難認定，政府以為你有賺，結果你是賠，還要被課補充保費，這樣就會讓人很不爽。」

