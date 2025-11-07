為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    衛星影像曝光！《CNN》：中國飛彈生產基地暴增

    2025/11/07 17:59 即時新聞／綜合報導
    CNN爆料，自2020年以來，中國已大規模擴建與飛彈生產相關的設施。示意圖，圖為中國閱兵畫面。（路透）

    CNN爆料，自2020年以來，中國已大規模擴建與飛彈生產相關的設施。示意圖，圖為中國閱兵畫面。（路透）

    《CNN》近日透過分析中國航天科技集團公司（CASC）和中國航天科工集團公司（CASIC）訊息，定位出相關隱藏設施，並使用衛星影像確認，發現自2020年以來，中國已大規模擴建與飛彈生產相關的設施，專家指出，這些設施將成為中國可能對台灣進行武力侵略的關鍵。

    《CNN》今（7）日報導指出，與中國人民解放軍火箭軍（別名戰略導彈部隊）有關的136個與飛彈生產或核武控制相關的設施中，超過60%顯示出有擴建的跡象。這些設施包括工廠、研究和測試中心，從2020年初到2025年底，擴建的總建築面積超過2100萬平方英尺（約195萬平方公尺）。衛星圖像顯示，這些擴建設施中新建了塔樓、掩體和防護堤，甚至在某些圖像中可以看到飛彈零件。

    報導指出，數據顯示，中國正努力發展新型和更先進的飛彈。幾個生產設施迅速取代了村莊和農田，過去五年來擴建了數萬平方英尺的面積。《CNN》表示，他們使用中國兩家主要國有防務承包商及其子公司的公開信息，並與地理空間分析進行交叉檢查，確定了這些設施，包括十幾個未曾被報導的設施。

    報導稱，習近平上任以來，針對負責管理中國迅速擴張的核武和彈道飛彈庫的精英部隊火箭軍進行大大加強，習近平將火箭軍描述為「戰略威懾的核心，國家作為大國地位的戰略支柱，以及建立國家安全的基石」。

    報導引述專家說法表示，這些設施所生產的飛彈，將成為中國可能對台灣進行的侵略行動中的關鍵一部分，這些飛彈在中國戰略中扮演至關重要的角色，旨在使美國海軍遠離，並建立所謂的「反介入區」，意圖阻止華盛頓前來援助台灣。

    《CNN》指出，他們識別出99個與飛彈製造相關的設施，發現其中65個設施已經擴建；另外，他們還分析了37個屬於火箭軍的基地，發現其中22個基地在過去五年內進行了擴建。《CNN》已向中國國防部要求對這些發現發表評論。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播