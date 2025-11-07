NCC委員遭藍白封殺 卓榮泰：我遞出一半橄欖園卻沒得到善意回應

行政院長卓榮泰施政報告並備詢。（記者方賓照攝）

立法院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，遭藍白封殺。行政院長卓榮泰在立法院備詢時質疑，立院希望政院盡速送出名單，卻一個也沒通過，難道他們是會一無是處嗎？「不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把整個橄欖園的一半都遞出來了」，卻沒有得到任何善意的回應。

民進黨立委郭昱晴今天詢問卓榮泰對於NCC委員投票結果看法。卓榮泰表示，行政院感到非常的遺憾，NCC是一個獨立機關，在專業學術和實務經驗上，行政院找了這個領域各方的人才作為被同意人進來讓立法院行使同意權。未來這個通傳會要促進媒體的自主，對於廣電衛星內容、人事、制度和各種的管理，都必須要它來從事，而且很重要的是對內容的管理、兒少安全。

卓榮泰表示，立法院一直希望行政院儘速送出人選，「可是我們送出來了，卻連一個都沒有，難道他們是會一無是處嗎？難道所有投反對票的委員 沒有一個人稍微動心嗎？」結果是黨意凌駕一切，如果這樣的結果讓我們看到只有在野黨的人選才會被通過，行政院提出的人選一定被封殺，那未來中選會我們想尋求的合作模式，該在什麼樣的信任基礎下來從事呢？

卓榮泰質疑，未來行政院送來的中選會各方建議的人選裡，只有在野黨的會通過，行政院的被封殺，就像今天這個樣子，那會造成歷史的大錯，誰都不敢冒這個風險。今天讓他看到完全沒有誠信，完全沒有合作基礎，他非常的遺憾。

卓榮泰強調，「不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把整個橄欖園的一半都遞出來了，結果沒有得到任何善意的回應行政院」，這個要讓我們重新思考未來合作的模式。

郭昱晴表示，這個結果其實大家都不樂見，因為有許多重要的一些業務也完全的被停擺當中。

