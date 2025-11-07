為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    宜蘭縣長選舉藍委吳宗憲出戰？力挺議長張勝德 基層發動連署

    2025/11/07 17:18 記者游明金／宜蘭報導
    2026宜蘭縣長，國民黨誰選？吳宗憲（中）、張勝德（右）相持不下，張陣營連署力挺盼黨中央提名張勝德。（資料照）

    2026宜蘭縣長選舉，民進黨確定徵召林國漳律師參選。國民黨人選未定，議長張勝德、不分區立委吳宗憲相持不下；挺張陣營發起推薦連署，建議國民黨中央提名張勝德。對此，張勝德、吳宗憲均未接電話，暫無法得知看法與回應。

    國民黨在宜蘭執政8年，縣長林姿妙涉案被判刑停職。民進黨將宜蘭列為指標縣市，在總統賴清德積極勸進宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳律師後，民進黨中央黨部10月15日選對會決議通過徵召，10月22日正式通過提名，誓言將藍天變綠地，再現宜蘭榮光。

    國民黨方面，吳宗憲勤走地方，關注宜蘭議題發展，早已表態「球來就打」，還說如果由他參選縣長，有信心凝聚藍白雙方力量，守住宜蘭。張勝德雖然積極布樁經營，志在參選縣長，但始終未明確表態與宣布；綠營確定人選後，藍營基層感到焦慮，也希望國民黨盡速確定人選。

    但吳宗憲與張勝德目前仍無退讓意願，甚至傳出黨中央屬意吳宗憲參選；挺張陣營感到憂心，且張勝德在爭取縣黨部主委失利後，更具危機感；黨部主委對縣長人選具有建議權，極為關鍵。

    為此，包括副議長陳漢鍾、議會黨團書記長林義剛、議員楊弘旻等人近期大動作發起「2026宜蘭縣長選舉推薦參選連署書」，請國民黨議員、鄉鎮市長與鄉鎮市民代表共同連署，推薦張勝德作為國民黨縣長參選人，目前還在連署中，連署後將提供給黨主席鄭麗文採納，希望扭轉局面，爭取出線。

    據了解，國民黨議員、鄉鎮市長分成挺張、挺吳兩派，部分議員與鄉鎮市長礙於人情或壓力，還是簽名加入連署，實際上是否力挺張勝德？仍待觀察。

