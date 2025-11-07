今立冬「補嘴空」 彰化縣長綠藍參選人吃美食拚選戰

立委黃秀芳臉書分享今天在立法院開會現場大啖滷肉飯，慶祝溫體豬肉回來了。（擷取自黃秀芳臉書）

彰化縣工策會總幹事洪榮章拍短影音，推薦立冬進補就吃這一味，彰化經典「藥膳排骨」。（擷取自洪榮章短影音）

今天是立冬，立委陳素月結束立法院開會行程後，趕搭高鐵回彰化，親自為家人下廚，料理熱騰騰的薑母鴨，為全家人進補。（陳素月服務處提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天（7日）是二十四節氣的立冬，傳統社會有「立冬補冬，補嘴空」的俗諺，剛好又是國內豬隻禁運、禁宰解封首日，全國肉品市場恢復拍賣屠宰，國人又能吃到溫體豬肉。而搭上民間「補冬」習俗，爭取明年縣長提名參選的彰化縣擬參選人，不分藍綠，今天紛紛在臉書、限時動態短影音或活動場合，分享他們的「進補」美食，為選戰注入一股香噴噴的「美味」氣息。

民進黨立委陳素月上午到立法院開會、下午搭高鐵趕回彰化，準備親自下廚為家人煮薑母鴨進補。民進黨立委黃秀芳則在臉書貼出上午在立法院開會時，手拿滷肉飯的照片，行動慶祝豬隻批發、屠宰及屠體運輸解禁，也說「豬肉回來了！」她和家人都要吃滷肉飯，支持台灣美味又安全的國產豬肉。

民進黨彰化市長林世賢也表明會吃豬腳麵線，行動迎接豬隻禁宰禁運解封。前彰化市長邱建富則透露要吃肉圓，因為彰化縣出產的肉圓，口感好吃的秘訣就在於使用溫體豬肉當內餡。

國民黨彰化縣工策會總幹事洪榮章，做過彰化副縣長、彰化肉品市場董事長，他在臉書分享「立冬進補」的短影音，大力推薦肉品市場出產的「藥燉排骨」，強調這道湯品集結了多種溫補藥材，搭配慢燉排骨精華，不僅香氣逼人，更有助於暖身驅寒、滋補強身。

也是國民黨的彰化縣政府參議柯呈枋，今天南北彰行程跑透透，埔心農會家政班、社區老人會等活動都準備了澎湃料理，讓大家進補，柯呈枋也在行程中吃了麻油雞、藥燉排骨等美食，他還專程到彰化市台鳳社區、彰化青年創業品牌「山寄製菓所」吃甜點，肯定年輕人回家鄉實現創業夢想。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法