盧秀燕再度道歉稱媽媽做不好要檢討 議員怒批別再用「媽媽市長」情勒

台中市長盧秀燕今（7）日在市議會大會進行「非洲豬瘟疫情檢討專案報告」，兩度鞠躬致歉。（記者廖耀東攝）

台中市10月22日爆發非洲豬瘟，成台灣防疫破口，台中市長盧秀燕繼昨日（6）拔官3局處長並鞠躬道歉，稱「媽媽做不好要檢討改進」後，今日到議會進行非洲豬瘟事件專案報告，再度鞠躬道歉，強調處理過程做不夠，「辜負大家7年來支持與愛護」；多位議員忍不住開撕、痛斥，台中爆發非洲豬瘟疫情，靠中央救火，盧秀燕道歉只稱「做不好」，不承認做錯，甚至還在消費媽媽、情勒市民、「來取暖的嗎？」

台中市爆發非洲豬瘟疫情，市府相關作為接連出包，盧秀燕今赴議會專案報告一開始就指出，事件雖鎖住案場未外流，台中市及全國其他豬場豬隻均未受影響，但處理過程做得不夠好，造成大家辛苦擔心，再度鞠躬道歉，更稱「辜負大家7年來對我們的支持愛護」，未來會更努力報答大家，「讓大家辛苦、擔心，非常不好意思」。

但民進黨市議員林德宇聽不下去，直斥她兩天的道歉講的全是「沒做好」而非做錯事，若沒有做錯事，兩位局長何必下台，今天的專案報告竟還說辜負支持與愛護，「現在不是愛護妳的時候」、「是來取暖的嗎」，痛斥她做錯事不敢承認，「道歉全是假的」。

民進黨議員林祈烽也強調，沒有做好跟做錯完全兩件事，道歉卻喊讓市民擔心了、媽媽做不好，到現在都還沒搞清楚事件讓台中市民生氣而非擔心。

林祈烽更當場點名今天來代理報告的環保局、農業局副局長及人事處長問說「市長是你的媽媽？」、「有媽媽市長這種職務嗎？」，只有人事處長陳月春說，「市長就是全市市民的大家長」。

林祈烽怒斥從未見過外縣市首長有人自稱「爸爸市長」，對盧秀燕說，她是公僕不是市民的媽媽，不要再用「媽媽市長」字眼來情勒市民、套交情！

盧秀燕被連番詢問後仍說，「的確做得不夠好 」，人員及行政機關作為有沒有做錯，現在也在調查。

民進黨市議員林德宇痛斥市長盧秀燕做錯事不敢承認，「道歉全是假的」。（記者廖耀東攝）

台中市議員林祈烽怒斥，從未見過外縣市首長有人自稱「爸爸市長」，他指市長盧秀燕是公僕不是市民的媽媽，不要再用「媽媽市長」字眼來情勒市民、套交情！（記者廖耀東攝）

