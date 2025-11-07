卓冠廷親睹汽車衝撞釀嚴重死傷 三峽北大國小人行道護欄年底完成

新北市議員卓冠廷為北大國小學童爭取人行道護欄，維護上下學安全。（記者翁聿煌攝）

新北市議員卓冠廷半年前眼見三峽區北大國小前汽車衝撞，造成嚴重死傷悲劇，他邀集工務單位會勘，憂慮北大國小前十字路口只有標線型人行道與無防阻力的黃色軟管，經建議工務局改善後，工務局將於今年底完成實體護欄，盼能為學童上下學增加安全防護效益。

卓冠廷表示，半年前眼見三峽區北大國小前的汽車衝撞事件發生，帶走3條無辜性命，造成12人輕重傷後，他一直在想，到底能為師生安全多做什麼、有機會讓這樣的憾事不再發生？進行多次會勘後，除了設置減速丘以外，他認為也要有行人的實體防護。

卓冠廷上個月質詢工務局長馮兆麟，指北大國小前車輛暴衝的路段，一面仍然只有標線型人行道和毫無防阻力的黃色軟管，馮兆麟當場答應研議改進，並達成共識，會在現狀寬度足夠地方設置實體人行道，現狀寬度較窄地方一樣加設實體護欄，預計12月底前就會完成施工。

卓冠廷指出，悲劇已經發生，前事不忘、後事之師，政府和民意代表有責任求好，打造安全學區的典範。

