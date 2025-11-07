為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文明「追思」共諜吳石 民進黨轟：接受對岸史觀「國共並肩」

    2025/11/07 16:32 記者陳政宇／台北報導
    國民黨主席鄭麗文預定明（8）日出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象之一包括中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文預定明（8）日出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象之一包括中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文預定明（8）日出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象之一包括中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。對此，民進黨發言人戴瑋姍今（7日）批評，鄭麗文上任後首場公開行程竟是向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，「難道是在肯定共諜行為嗎？」

    據本報獨家報導披露，該活動採訪通知說明，這場大會最主要追思對象，是1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石；吳被中共奉為「烈士」，近期並透過電視劇宣揚其「事蹟」。

    對此，戴瑋姍指出，活動流程除鄭麗文致詞外，還安排中共在台統戰組織代表出席致敬，等同讓鄭與中共政黨同台，營造出「國共並肩」的政治畫面。

    戴進一步表示，此次秋祭雖打著「紀念白色恐怖」的名義，實際追思對象多為中共情報人員，主辦單位甚至以陸劇《沉默的榮耀》宣揚共諜精神，統戰意味濃厚。

    戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？

