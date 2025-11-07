鳳凰颱風恐挾豪雨襲台 政院指示花縣府啟動預防性撤離前置作業

鳳凰颱風下週將影響台灣，直接侵襲機率高，預計全台都有風雨。（擷取自中央氣象署網站）

行政院今天表示，根據中央氣象署最新預報，鳳凰颱風預計下週一（10日）至週四（13日）影響台灣，強度恐達中度以上，且可能發生外圍環流與東北季風共伴效應，災防辦今（7）日下午召開前置情資研判會議，院長卓榮泰要求各部會務必嚴陣以待，積極落實各項防颱整備措施。

針對花蓮地區的馬太鞍溪堰塞湖，行政院表示，本次颱風可能為東部及北部帶來豪雨，請農業部、內政部及衛福部依權責督導花蓮縣政府，務必於本週末前完成預防性疏散撤離各項前置作業，包括保全戶名冊盤點、疏散撤離車輛安排、收容場所整備、固定式村里廣播系統整備、警消協助疏散撤離編組之作業、國軍支援申請等重要工作事項。

另請農業部及經濟部加強堰塞湖與下游河道監測作業，並依據相關警戒標準，儘早針對馬太鞍溪堰塞湖下游保全戶區域（光復、鳳林、萬榮）提供即時預警情資，並請內政部督導花蓮縣政府「儘早啟動」預防性疏散撤離作業，同時掌握執行之具體行動作為。考量馬太鞍溪臨時便橋有可能因洪水封閉或受損，請交通部落實預防性封橋措施並妥為規劃替代道路及後續搶修搶險之人機設備。

行政院強調，立霧溪燕子口堰塞湖雖已暫時成功解除危機，但中橫沿線山區地質仍不穩定，應請交通部、農業部及花蓮縣政府共同持續對中橫公路沿線邊坡警戒，確保預警性封閉措施能立即到位，嚴防二次崩塌。

雲嘉南仍在進行災後家園重建工作，行政院指示內政部會同衛福部，督導地方政府預先掌握因前次風災房屋受損、安置於中繼宅或短期租賃的民眾名單，啟動預防性安置，確保其居住與撤離安全；亦請農業部、經濟部分別督導縣市政府，對於修繕中的農業設施（如溫網室、畜禽舍）加強防風作業，並對曾發生嚴重積淹水的低窪地區，再次檢視防洪排水設備與預先部署抽水機具。

