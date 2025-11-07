為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中投、欣裕台：台北高等行政法院明顯率斷判決 依法提起上訴

    2025/11/07 16:27 記者施曉光／台北報導
    前國民黨黨營事業「中投公司」、「欣裕台公司」因為不服黨產會於105年命令國民黨移轉所持有全部股權改為國有的行政處分，訴請撤銷，本月6日遭台北高等行政法院更審判決駁回上訴。（資料照）

    前國民黨黨營事業「中投公司」、「欣裕台公司」因為不服黨產會於105年命令國民黨移轉所持有全部股權改為國有的行政處分，訴請撤銷，本月6日遭台北高等行政法院更審判決駁回上訴，中投及欣裕台公司回應，判決過於輕率，且嚴重損及2家公司應有權益，將依法提起上訴。

    中投及欣裕台公司指出，這次高等行政法院判決全非根據事實，僅憑臆測，且完全忽略2家公司聲請調查的證據，深感不解，而且判決忽視最高行政法院111年度上字第4號及第6號判決所認定「黨產會以行政處分強令股東國民黨移轉該兩公司股權為國有，經營權必然受限，對該兩公司之營業自由難謂無影響」的理由，未加審理，明顯與發回更審旨意相違，以偏概全，「難免不被認為僅係意識形態判決，才會如此率斷，顯失公允，衡諸法理情都有不合，昭昭明顯。已嚴重損及該兩公司之憲法基本權利！」

    中投及欣裕台公司還表示，黨產條例加諸於正當營運的公司，其中舉證責任轉換、追溯期限達70年，僅針對特定政黨立法，違反憲法及民主法治對財產權的保障，不是憲政民主法治應有作為，因此2家公司將在收到判決書後儘速與委任律師研議，並依法提起上訴。

