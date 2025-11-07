為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    其實想當英雄！館長曝內心不想在中國賣貨：希望有人幫幫我

    2025/11/07 15:43 即時新聞／綜合報導
    網紅「館長」陳之漢上個月25日搭乘飛機前往北京展開為期12天的訪問行程。（資料照）

    網紅「館長」陳之漢上個月25日搭乘飛機前往北京展開為期12天的訪問行程，近日他回台並開直播分享經歷。館長提到，他在中國時備受愛戴，不少人稱讚他是「人民英雄」，但這讓他感到相當煎熬。因為儘管他在中國人民心中地位如此之高，但為了繳房租、養員工，不得不到中國推銷自家商品，也因此被部分人士攻擊。館長說，他真的卡在一個窘境，「真希望有人可以幫幫我，真希望。」

    館長昨日在YouTube直播，談到此次訪中經歷。館長說，他內心一直希望兩岸能團結一心、越來越好，但他現在到中國老是賣貨，讓他現在在賣東西時相當感慨。館長說，要是不賺錢，自己、員工的生活都過不來；但要是一直賣貨，又被人家瞧不起，中國、台灣網友都罵他就是個賣東西的網紅。

    「我也想當英雄啊！現實問題你能叫我怎麼辦？」館長嘆氣表示，自己這次無論去到中國哪個城市，「人民英雄」、「館長加油」、「和平統一」等口號的呼喊聲都不絕於耳，讓他聽得相當煎熬，人家把他放得這麼高，結果他還得為了發薪水、繳房租，養這些員工，館長最後也說，「我真的是卡在一個窘境，真希望有人可以幫幫我」。

