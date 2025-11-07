鄭麗文明參加統派活動「追思」共諜吳石 監院揭偵破「密使一號」案有助穩定台海局勢

監察院。（資料照）

國民黨新科主席鄭麗文剛上任一週，明（8）日預計出席由「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念中共1950年代安插在國府內部最高階共諜將官，近期更透過影劇「沉默的榮耀」展開對外政治宣傳的共諜吳石。監察院2019年調查報告及糾正案文顯示，受吳石案牽連的12人審判雖有8大違失，但吳石是被中共命名為「密使一號」安插在國民黨內部的最高情報官，破獲此案讓吳石等人無法再對中共提供嚴重危害我軍戰略部署及攸關作戰成敗的軍事資訊，有助於穩定台海局勢及維護國家安全。

中國官方最近推出「沉默的榮耀」影劇，大力對內外進行政治宣傳，宣揚「革命先輩、烈士」吳石，「實現人民解放、國家統一而奮不顧身的大無畏精神」。「台灣地區政治受難人互助會」與「台灣民主自治同盟」等具爭議背景的團體，明天將在萬華馬場町紀念公園舉辦追思活動，聲稱將邀請鄭麗文一同「追思先烈」，願「沉默的榮耀，不再沉默」。

請繼續往下閱讀...

監察院2019年4月18日發布時任監委高鳳仙調查報告及糾正案文指出，吳石共諜案，雖在審判受牽連的12人過程有8大違失，因此對國防部提出糾正。不過，案文也指出，吳石是中共在國民黨內部最高情報官，官拜我國國防部中將參謀次長，被中共命名為「密使一號」，在南京就已經被中共吸收並提供國民黨軍隊重要情報。

高鳳仙當時發布新聞稿表示，國防部保密局破獲吳石案，使吳石等人無法再對中共提供嚴重危害我軍戰略部署及攸關作戰成敗的軍事資訊，確實有助於台海局勢的穩定及國家安全的維護。

而根據糾正案文，吳石執行死刑過程，有陳情人提出三項疑點，質疑被槍決者並非吳石本人，但經監察院尚無證據足以證明。絕無所謂為吳石所涉共諜洩密「平反」情況。

所謂「吳石案」平反，根據高鳳仙當時說明，是國防部在處理受牽連的吳鶴予、王正均、林志森、方克華、江愛訓、王濟甫等6人提起非常上訴或聲請再審的過程具有不當之處，因此對國防部提出糾正，並請法務部及最高檢察署研議是否提起再審或非常上訴，並請促轉會查明罪行宣告是否視為撤銷、依法塗銷有罪前科紀錄及修訂相關法律。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法