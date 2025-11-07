支持傅崐萁續任總召修改「2年條款」？鄭麗文：不過問黨團決議或內部選舉

國民黨主席鄭麗文今日下午出席「『馬習會』10週年研討會」時面對媒體詢問是否支持傅崐萁續任總召？鄭麗文鄭重澄清，黨團相關決議或內部選舉，她都不會過問，完全尊重黨團自主。（記者廖振輝攝）

針對立法院國民黨團今日決議廢除黨團總召2年任期條款限制，黨團總召傅崐萁將可以不受限制尋求連任，但先前外傳國民黨主席鄭麗文諮詢資深藍委林德福接任黨團總召，鄭麗文今日下午出席「『馬習會』10週年研討會」時面對媒體詢問，是否支持傅崐萁續任？鄭麗文鄭重澄清，黨團相關決議或內部選舉，她都不會過問，完全尊重黨團自主。

鄭麗文強調，自己從頭到尾都未曾介入國民黨團的內部選舉，包括總召職務在內。

至於有關諮詢林德福的傳聞，鄭麗文說，完全是子虛烏有，她自己出身黨團，也當過黨團幹部，而且國民黨一向尊重黨團自主，對於黨團相關決議或內部選舉，她都不會過問，完全尊重自主。

此外，對於外界解讀黨務人事安排，重兩岸、輕國際，鄭麗文表示，她與許多國安學者專家及馬政府時期的國安團隊人士熟識，接任國民黨主席後，也與他們交談並徵詢，大家決定讓董佳瑜接下國際部主任，就是希望給一些有專業素養、熱情的年輕團隊機會，黨內許多資深的國際事務專家也願意幫忙協助，「老幹新枝」一點都沒問題，她並開玩笑說，當她重用資深黨員時，外界批評黨務人事只有老人，當重用年輕人的時候，外界又批評太過於年輕。

至於文傳會新媒體部主任王安國引發黨內議論，鄭麗文說，她相信王安國的專業能力，可以在該職務上充分發揮，尤其在目前網路生態文化下，她在當選黨主席後一直想找厲害的人來幫忙，很開心文傳會副主委林益諄願意來黨部幫忙。

