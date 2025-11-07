為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    支持傅崐萁續任總召修改「2年條款」？鄭麗文：不過問黨團決議或內部選舉

    2025/11/07 15:06 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席鄭麗文今日下午出席「『馬習會』10週年研討會」時面對媒體詢問是否支持傅崐萁續任總召？鄭麗文鄭重澄清，黨團相關決議或內部選舉，她都不會過問，完全尊重黨團自主。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席鄭麗文今日下午出席「『馬習會』10週年研討會」時面對媒體詢問是否支持傅崐萁續任總召？鄭麗文鄭重澄清，黨團相關決議或內部選舉，她都不會過問，完全尊重黨團自主。（記者廖振輝攝）

    針對立法院國民黨團今日決議廢除黨團總召2年任期條款限制，黨團總召傅崐萁將可以不受限制尋求連任，但先前外傳國民黨主席鄭麗文諮詢資深藍委林德福接任黨團總召，鄭麗文今日下午出席「『馬習會』10週年研討會」時面對媒體詢問，是否支持傅崐萁續任？鄭麗文鄭重澄清，黨團相關決議或內部選舉，她都不會過問，完全尊重黨團自主。

    鄭麗文強調，自己從頭到尾都未曾介入國民黨團的內部選舉，包括總召職務在內。

    至於有關諮詢林德福的傳聞，鄭麗文說，完全是子虛烏有，她自己出身黨團，也當過黨團幹部，而且國民黨一向尊重黨團自主，對於黨團相關決議或內部選舉，她都不會過問，完全尊重自主。

    此外，對於外界解讀黨務人事安排，重兩岸、輕國際，鄭麗文表示，她與許多國安學者專家及馬政府時期的國安團隊人士熟識，接任國民黨主席後，也與他們交談並徵詢，大家決定讓董佳瑜接下國際部主任，就是希望給一些有專業素養、熱情的年輕團隊機會，黨內許多資深的國際事務專家也願意幫忙協助，「老幹新枝」一點都沒問題，她並開玩笑說，當她重用資深黨員時，外界批評黨務人事只有老人，當重用年輕人的時候，外界又批評太過於年輕。

    至於文傳會新媒體部主任王安國引發黨內議論，鄭麗文說，她相信王安國的專業能力，可以在該職務上充分發揮，尤其在目前網路生態文化下，她在當選黨主席後一直想找厲害的人來幫忙，很開心文傳會副主委林益諄願意來黨部幫忙。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播