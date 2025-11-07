為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    推出形象影片 陳亭妃：1分鐘看到「27年來最真實的陳亭妃」

    2025/11/07 14:47 記者蔡文居／台南報導
    立委陳亭妃發表系列形象影片，以「溫暖篇」《讓我們的孩子，平安長大》開啟系列主題影片的第一波。（陳亭妃提供）

    爭取民進黨台南市長初選提名的立委陳亭妃今天發表系列形象影片，以「溫暖篇」《讓我們的孩子，平安長大》開啟系列主題影片的第一波。陳亭妃表示，第一支影片是希望用1分鐘看到「27年來最真實的陳亭妃」。

    影片中，以陳亭妃的主視角看著小孩子，說出「讓我們的孩子，平安長大。」陳亭妃表示，畫面中雙手輕輕擁抱孩子，象徵守護與希望。而這句話是她多年從事公共服務的最大信念，孩子是我們國家的未來，希望每個孩子都能在安全、無憂、被照顧的環境中成長。

    陳亭妃表示，過去20多年走訪基層，看見許多雙薪家庭為了生活打拚，卻時常擔心孩子的照顧與教育問題。她相信政府有責任打造能讓家長放心、讓孩子快樂成長的城市。父母在工作時不必掛心，孩子能在安全、有愛的環境中長大，這就是她想守護的台南。

    陳亭妃說，延續「從家出發」的想法，透過真實互動的鏡頭語言，展現長期在教育、托育、社福政策上的推動成果，也象徵她從「台南自己的女兒」，走向「陪伴每一個家庭的力量」。

    她說，這次的影像計畫將分為多波段陸續釋出，未來的系列影片將會用不同的視角看到台南的每個角落，深入瞭解每個人的需要，如何讓市民有「信任感」，如何找回人民的感動，也就是不論在國會或在地方，她始終堅持走在最前面、聽見最多人的聲音。

    她強調，政治不只是競爭，更是對生活的責任，她希望這系列影片，能讓大家感受到一個女性、一位政治人物，對這座城市與下一代最真誠的心。

    立委陳亭妃發表《讓我們的孩子，平安長大》主題影片。（陳亭妃提供）

