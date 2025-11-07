為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨團取消總召2年條款 民進黨團總召柯建銘吐10字看法

    2025/11/07 15:02 記者李文馨／台北報導
    國民黨團今日有38位國民黨立委共同提案，刪除總召「連選得連任一次」規定，傅崐萁（中）可望續任。（記者方賓照攝）

    立法院國民黨團總召傅崐萁任期將在本會期、明年1月屆滿，國民黨團今日有38位國民黨立委共同提案，刪除總召「連選得連任一次」規定，傅可望續任。民進黨團書記長陳培瑜表示，她已經對國民黨沒有任何期待了，盼傅崐萁勿為破壞執政效率、討厭民進黨而阻擋預算、法案。此外，日前遭黨內連署改選的民進黨團總召柯建銘接受本報訪問時回應：「國民黨家務事，不必置喙」。

    根據「國民黨立法院黨團組織運作規則」、「國民黨立法院黨團總召集人、書記長、首席副書記長選舉辦法」規定，總召「連選得連任一次」，任期最長2年，若想修改規定，必須在黨團大會提案討論。國民黨團書記長羅智強今天表示，上午有38位國民黨立委共同提案，比照民進黨、民眾黨，解除總召只能2年一任的黨團內規，已經修正通過。

    陳培瑜受訪表示，她不知道要跟國民黨說恭喜，還是要跟國民黨人說聲遺憾。如果國民黨人願意為了傅崐萁，因人設事更改黨團內的規定，這些國民黨團委員似乎認同傅崐萁過去這一年半在立法院的毀憲亂政，「我只能說，我對於國民黨已經沒有任何期待了」。

    陳培瑜指出，國民黨主席鄭麗文剛當選的時候，點名林德福立委擔任召委，傅崐萁跟鄭麗文是否公開決裂？國民黨內鬥已經要開始了嗎？她強調，未來兩年，立法院還有很多預算、法案需要積極合作，若傅崐萁繼續連任總召，希望可以理性討論預算與政策，勿為了破壞執政黨的行政效率，或討厭民進黨而阻擋對人民有意義的預算、法案。

    民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照）

