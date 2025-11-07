立院東北亞合作促進會成立 邱志偉：推動台日韓經濟安全一體化

民進黨立委邱志偉今天舉辦「立法院東北亞區域經濟、安全合作促進會」成立大會。（記者方賓照攝）

立法院「東北亞區域經濟、安全合作促進會」今（7日）正式成立。由民進黨立委邱志偉擔任發起人兼會長，共有35名跨委員會立委加入，成為國會目前規模最大的促進會組織。邱強調，為推動台日韓經濟安全一體化，未來將常態性、任務導向性質參訪日韓。

邱志偉指出，台灣、日本與韓國在地緣政治、產業供應鏈與社會文化交流方面皆緊密連動，3國早已形成命運共同體，從民間日常交流便能看見關係如同一家人。

邱志偉說明，該促進會不是聯誼性質，而是工作導向、行動為先，將每一至兩個月規劃赴日本與韓國國會交流，就半導體供應鏈、安全與防災、能源韌性及文化產業等議題展開討論。邱也強調，「我有事就是你有事，你有事就是我有事，這正是台日韓安全合作的核心。」

立法院副秘書長張裕榮代表立法院長韓國瑜致意說，立法院將提供必要行政支援，協助促進會推動跨國交流與合作，使運作更加順利。

外交部次長葛葆萱指出，日本與韓國近年在多邊與雙邊外交場合中，都多次重申台海和平的重要性，顯示三國安全情勢緊密連結。外交部期待促進會成為推動三邊國會交流的重要平台。

經濟部次長江文若補充說，日本、韓國皆為台灣重要經貿夥伴，三國在半導體與新興科技領域具有高度互補性。台灣擁有完整的半導體製造與封測供應鏈，韓國在記憶體與電子系統具全球領先地位，日本則掌握材料與設備關鍵技術；透過三方合作，可強化亞太供應鏈韌性，形成互利共榮的產業連結。

日本台灣交流協會總務部長柿澤未知，以流利的中文發言表示，樂見台日韓三邊交流持續深化，並將持續重視台海和平及區域穩定。他提及，日本首相高市早苗在APEC峰會上，向中國國家領導人習近平談到對台海和平安全的重視與重要性；美國總統川普訪日時，高市也重申相同立場。

駐台北韓國代表部經濟科長金優赫指出，近期於韓國慶州舉行的APEC會議，強調亞太合作與和平的重要方向，台日韓三國可在經濟、產業與國會外交層面建立更緊密的聯結。促進會的成立將成為推動三邊合作的重要契機，未來期待創造更多直接互動與政策交流。

