盧秀燕拔3官！ 前農業局長退休 環保局長、動保處長降調

台中爆非洲豬瘟疫情，盧秀燕道歉並將農業局長張敬昌、環保局長陳宏益免職，動保處長林儒良被拔機關首長職。（記者蔡淑媛攝）

台中豬場爆非洲豬瘟疫情，台中市疫調跟防疫作為卻狀況百出，外界撻伐、究責聲浪不斷，台中市長盧秀燕昨天鞠躬道歉，並將農業局長張敬昌、環保局長陳宏益免職，動保處長林儒良被拔機關首長職，今天議員陳俞融議會質詢3人新工作，盧回應陳宏益、林儒良仍在市府服務。

由於陳宏益與林儒良具公務員資格，盧秀燕表示，農業局長已退休，環保局長則調到技監職務，人事處長陳月春指出，局長為13職等，技監為12職等；動保處長10職等則調到經發局專員9職等。

陳俞融再指，今日議會非洲豬瘟專案報告，這次的豬瘟問題在於盧市長領導失能、政治誠信掃地，疫情爆發不久民進黨團就要求市長道歉說明負責，但盧市府堅持不道歉，選擇甩鍋神隱，到要專案報告前一天才道歉，根本是標準政治算計。

議員陳淑華更直接詢問盧秀燕是否接受市府非洲豬瘟專案報告書內容及疫調看法，盧則回應，請議員指導，並靜待檢調調查，該此說法，陳淑華氣得將專案報告書丟到地上，痛批盧秀燕除了想規避責任外，更是一副無關緊要，不只避重就輕，錯誤百出，更滿是卸責之詞，要求報告退回重送。

陳淑華怒斥，盧秀燕是台中市防疫指揮官，不但輕忽、錯估疫情，放防疫不管不顧，跑去購物節，怠惰失職，指揮防疫更荒腔走板，嚴重錯誤百出，昨天道歉竟稱「概括承受」，根本是推託之詞，應負起全部責任。

台中爆非洲豬瘟，陳淑華、陳俞融議員批盧秀燕推諉卸責、甩鍋中央。（記者蔡淑媛攝）

