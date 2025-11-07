為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    挨批追思高階共諜吳石 鄭麗文：每個人不需再為政治信仰付出代價

    2025/11/07 14:24 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席鄭麗文今日下午受訪證實，明天她將參加「2025年50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文今日下午受訪證實，明天她將參加「2025年50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文今日下午受訪證實，明天她將參加「2025年50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，面對外界質疑該活動追思對象包括高階共諜吳石等人，鄭麗文表示，台灣已經民主轉型幾十年，是一個充分尊重言論自由與思想的地方，明天她出席該活動就是希望兩岸和解、和平，每一個人都不需要再為個人政治信仰付出代價。

    鄭麗文指出，當年國共內戰後，全世界因為東西陣營對峙陷入冷戰時期，因此台灣在50年代歷經肅殺政治的歷程與白色恐怖，明天大會活動是針對白色恐怖受難者的秋祭活動，她在2005年參加國民黨時，當時的國民黨主席連戰就希望進行兩岸融冰赴中國大陸訪問，所以她一加入國民黨就邀請當年因228事件被逮捕，坐過30年黑牢的白色恐怖代表人物到國民黨中央黨部遞交連戰和平之鑰。

    鄭麗文強調，在當年國共內戰與全世界冷戰背景下，導致有很多人付出青春生命，在台灣有非常多的共諜案，中國大陸方面也有許多國民黨員與政治工作者被逮補、坐黑牢甚至犧牲生命，她希望悲劇不要再發生，今天的台灣人民不必再因為個人政治信仰，必須付出生命，而且台灣已經民主轉型幾10 年，是一個充分尊重言論自由與個人思想的地方，明天她出席這場祭悼活動就是希望兩岸可以和解、和平，大家不需要再為個人政治信仰付出代價。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播